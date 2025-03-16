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超狂！捐血500cc送烏魚子價值1400元 彰化人早上7時卡位大排長龍
每年春節前後，全台經常出現血荒，彰化縣樂活獅子會今天在社頭鄉公所舉辦捐血活動，樂活襪之鄉業者大手筆加碼「捐血送烏魚子」，吸引民眾大排長龍前來捐血，有民眾遠從外鄉鎮來捐血，直呼做公益，還賺到烏魚子實在很超值。
樂活獅子會結合富偉獅子會今天邀請捐血車到社頭鄉公所舉行捐血活動，只要捐血250cc，就送一片4兩重的烏魚子，捐血500cc就送兩片，原本限量250片，捐血時間從上午9點30分開始，有民眾7點就來排隊，還有從彰化市來捐血的民眾，大家都說從沒聽過捐血送烏魚子，不少民眾平常就有捐血習慣，今天又可帶回烏魚子，一舉兩得覺得特別開心。
樂活獅子會創辦人、樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑表示，往年贊助捐血活動都送襪子，今年想送點不一樣的，決定送烏魚子，也來支持農漁業，而且要送就送大片的，4兩重的烏魚子價值700元，由於今天太踴躍了，下午又再加碼40片，一共花了近20萬元，很開心做公益大家一起來。
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