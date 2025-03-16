大埔路設人行道惹爭議 彰化七旬長輩氣噗噗…噴漆標機車道

彰化市大埔路辦理人本道路計畫，劃設標線型人行道，今年2月開始取締違規，但仍存在爭議，今天一位七旬男子在大埔路10處機車停車區噴漆寫上「機車道」他強調「不是只為自己，是為了大家通行方便」警方表示，七旬男已違反道路交通安全處罰條例等，將開罰。

七旬男子今天上午在大埔路上沿路噴漆寫上「機車道」，從仁愛東街至埔內街往南路段共噴漆10處，警方據報前往了解，他供稱是為了不要讓大家在那邊停機車，才會噴漆寫上「機車道」是為了要讓大家方便通行。

彰化縣政府辦理彰化市大埔路人本道路計畫，今年元月畫設長達1050公尺標線型人行道，人行道旁再畫設1.5公尺寬的機車停車區，並從2月14日起執行違規開罰，至今取締違規停車38件。

大埔路人本道路計畫引發爭議，有不少機車騎士認為多了人行道和機車停車區，汽機車爭道險象環生，汽機車一不小心就壓線被罰，也有汽車駕駛說最近都不去大埔路買東西了，因為沒有規劃汽車臨停區，不過多數行人則肯定畫設人行道。

警方表示，這名男子行為已違反社會秩序維護法可處6千元以下罰金，違反道路交通安全處罰條例可處1200到2400元，並涉及毀損罪，將通知彰化縣政府是否追究。