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彰化消防員當起歌手宣導清明防火 搞笑影音道辛酸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供

每年清明節前都是公墓雜草火警高峰期，也是各消防分隊繃緊神經的日子，彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支讓人印象深刻的宣導影音，消防員彈著吉他對著要燒金紙的民眾唱著「公墓巡邏走9遍…我從日走到夜，臉從白曬到黑」，完全唱出消防員心聲，也提醒民眾「麥擱燒啊啦」。

彰化縣消防局各消防分隊最近假日已展開公墓站崗勤務，不少民眾會提早掃墓，為免公墓雜草火警，消防局加強宣導，消防局統計去年清明節期間共發生95起公墓火警，前年還曾在二天假日內發生高達47次火警，讓各分隊疲於奔命。

消防局第二大隊小隊長劉駿禹最近連續製作二支宣導短片，把動力火車的「忠孝東路走9遍」UBER廣告曲拿來改編歌詞，搭配消防隊員讓人發噱的表演，道盡消防員對公墓火警的無奈，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。

短片中，民眾在清明節要燒金紙拜祖先，請祖先保佑他面試「台G電」成功，只見二名拿著小吉他出現的消防員唱著「我從日走到夜，臉從白曬到黑，我多想跳上車子，離開傷心的墓碑」；另一支民眾去買金紙要去掃墓，消防員也跳出來唱「公墓巡邏走9遍…宣導已好幾遍，心從灰跳到黑，你最好不要點火，罰單就在你身邊」。

消防隊的防火洗腦歌詞很搞笑，讓人印象深刻，不少網友看了說「記住了」、「可以轉行當歌手或開計程車了」、「消防哥哥好帥」。

劉駿禹說，除了拍攝短影音宣導，並使用無人機進行轄區兩大熱點員林及大村加強巡邏，藉由無人機進行廣播達到效果。

彰化縣消防局也公布全縣十大火災高風險墓區，包括彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓（安溪東路公墓）、第四公墓（一心南街公墓）、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓（擺塘村）、大村鄉第三公墓（加錫村）、鹿港鎮第四公墓（海埔公墓）、福興鄉第十八公墓（外中公墓）以及二林鎮廣東厝公墓，

消防局呼籲民眾掃墓時如隨意燃燒雜草造成火災，不僅可依消防法最高可處3千元罰鍰；若造成空氣污染則可依空氣污染防制法處10萬元罰金。

消防宣導影音連結

https://www.youtube.com/watch?v=Nv5GZ-gQcaE

彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，也在臉書官網提醒大家掃墓時小心火災。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，也在臉書官網提醒大家掃墓時小心火災。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊最近製作了2支清明節防火宣導影音，雖逗趣搞笑，也讓人知道消防員進行防火宣導的辛苦。圖／彰化縣消防局第二大隊提供

公墓 消防員

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