中橫便道受阻 中市府在和平區公所首辦視訊調解

台中市和平區幅員遼闊，為解決區內民眾因交通不便無法親自到場參與調解的困難，台中市政府法制局與和平區公所共同舉辦視訊調解，首件視訊調解案件已在公所召開，由和平區調解委員會主席鄒盛達主持。

法制局表示，此次首開視訊調解案例，是一名居住市區民眾與和平區平等里居民在台7甲線58公里處發生車禍，案件涉及車輛損害賠償問題。因為兩造如於和平區公所實地調解，平等里當事人必須舟車勞頓下山，雙方協議同意透過視訊調解方式解決糾紛，經調解委員會鄒盛達主席協調後，雙方順利調解成立。

法制局長李善植表示，視訊調解構想最初由和平區調解委員會鄒盛達主席提出，因中橫便道受道路管制影響，梨山地區居民往返區公所參與調解極為不便。尤其在汛期或颱風期間，易發生道路坍方，甚至須繞行南投，單程耗時長達約4小時。

透過在和平區調解委員會及梨山地區里辦公處設立視訊據點，當事人可透過線上視訊方式參與調解，能有效減少舟車勞頓，也大幅提高民眾調解的意願。

法制局說明，和平區視訊調解制度為首次舉辦，經送法務部審核後，確認符合「鄉鎮市調解條例」。和平區公所在法制局指導下，制定和平區公所視訊調解作業規範，包括案件審查、期日安排、設備測試、調解程序及結果處理等，確保調解程序嚴謹，另調解過程採全程錄製影音光碟三份，分別存檔於公所與法院，更能確保程序透明、合法。