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彰化花壇今晚9點送肉粽 村長：避開路線勿恐慌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。資料照／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。資料照／楊昇樺提供

彰化縣花壇鄉劉厝村今晚9點到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊，劉厝村長陳懷盛也公告提醒大家，該時段避開送煞路線就好，用平常心看待，毋須恐慌。

村長陳懷盛近日已在臉書上公告今晚9時起村內有喪宅進行「送肉粽」科儀，送肉粽科儀是為了安定人心，民眾只要避開就好，不必過度恐慌。

送肉粽早期僅是鹿港等沿海地區習俗，對於有上吊等不幸的喪家，會舉行送肉粽科儀，將繩子等物件送往海邊化掉，藉以安定地方民心，不過近年來，愈來愈多地方仿效，不少民眾只要聽到要送肉粽，反而心裡更加不安，避之唯恐不及，各地村里長也會適時公布送肉粽路線，讓民眾可以避開。

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花壇鄉劉厝村今晚9點到11時30分，將有「送肉粽」科儀，社區發展協會也公告提醒村民。圖／翻攝自臉書
花壇鄉劉厝村今晚9點到11時30分，將有「送肉粽」科儀，社區發展協會也公告提醒村民。圖／翻攝自臉書

彰化 送肉粽 鹿港

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