聽新聞
0:00 / 0:00
彰化花壇今晚9點送肉粽 村長：避開路線勿恐慌
彰化縣花壇鄉劉厝村今晚9點到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊，劉厝村長陳懷盛也公告提醒大家，該時段避開送煞路線就好，用平常心看待，毋須恐慌。
村長陳懷盛近日已在臉書上公告今晚9時起村內有喪宅進行「送肉粽」科儀，送肉粽科儀是為了安定人心，民眾只要避開就好，不必過度恐慌。
送肉粽早期僅是鹿港等沿海地區習俗，對於有上吊等不幸的喪家，會舉行送肉粽科儀，將繩子等物件送往海邊化掉，藉以安定地方民心，不過近年來，愈來愈多地方仿效，不少民眾只要聽到要送肉粽，反而心裡更加不安，避之唯恐不及，各地村里長也會適時公布送肉粽路線，讓民眾可以避開。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言