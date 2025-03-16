獨／中科價購興農球場會員提謄本佐證 興農：20日提收購球證新方案

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何獲賠償卻始終未獲解決。興農會員權益促進會今天表示，他們已從地政事務所取得球場過戶土地的土地謄本，證明中科和興農早已完成交易，若會員權益受損，盼中科應負起相關責任。

興農球場委任律師陳益軒上午說，靜待20日和促進會見面，會提出新的球證收購方案，維護會員權益。另外，記者致電中科管理局，局長、承辦副局長均未接聽電話，不過中科日前曾「嚴正聲明」，會員證補償屬於興農和會員間的私權關係，政府無從介入，興農應負起責任。

促進會上個月24日曾赴中科抗議，本月7日與興農在中科開協調會，但雙方不歡而散，並定20日再協商，興農並說會做出最終的結論。興農曾說，這期間從未收到政府的球證補償費，僅能以最初發行的擊球權保證金每張14萬元補償，對於與會員訴球每張以320萬元補償，希望由政府補償差價。

促進會總執行長廖文建說，從土地騰本可知，興農球場土地已在今年2月22日全部過戶完成，瞞騙了所有的球證會員，卻還在說一定會保障會員權益。他說，依2022年時任立法院副院長的蔡其昌和立委張廖萬堅主持的協調會，有關會員權益的結論是，(一)球證補償，以不讓會員損失為原則。 (二)興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。但中科和興農均未依協議進行。

廖文建說，興農球場最初以每坪200元買進的山坡地，中科以一坪7萬5千元以上高價價購，獲利上千倍的利潤。連打球連桿弟都說已收到補償金，中科卻跳過了會員證補償，還直接撥款給興農，實在太荒謬。