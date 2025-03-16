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斥資5億！九九峰園區建築竣工 氦氣球升空再等等

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，2022年10月開工，耗時2年多，園區已見雛形，地方關心氦氣球何時升空。縣府表示，該園區工程雖已近完竣，但仍待驗收及裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。

為提振台14線中潭公路觀光，縣府看準草屯九九峰範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊優美，具空域發展條件，編列5.22億元經費打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區，引進氦氣球載客直上300米高空欣賞該山脈及烏溪河谷美景。

九九峰遊憩園區開發案於2022年10月開工，並採OT模式引進民間資源經營，由薰衣草森林集團旗下的久久森股份有限公司投資簽約，負責未來經營，其旗下知名的休閒與婚宴場域「心之芳庭」已確定進駐，可望刺激當地婚宴產業及觀光。

經施工2年多時間，九九峰遊憩園區周邊道路陸續新闢完成，工地內10多棟米白色建物更是拔地而起，「九九峰氦氣球樂園」園區招牌則掛上大門口，園區已見雛形，但卻未見氦氣球設施，地方民眾關心氦氣球何時升空，期待開園營運。

觀光處長陳志賢說，九九峰遊憩園區建築工程已竣工，現正申請使用執照，並辦理綠建築及智慧建築標章申辦作業，園區基礎工程則預計3月底前完工，待工程驗收作業完成，將點交給OT廠商進場裝修及環境營造，並維護管理園區設施。

而該遊憩區重點設施「氦氣球」已確定規格，並向法國原廠採購下訂，後續配合開園期程再引進裝設，目前也外聘專家學者及府內相關單位加速研擬氦氣球自治規範草案，若能順利按期程執行，最快2026年上半年就能開放試營運。

南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園建築工程完竣待驗收，並進行內部裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影

南投縣 法國 綠建築

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