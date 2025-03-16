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台中北屯這處停車場斥資6億 兼具停車與休憩運動多功能

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府斥資6億興建北屯兒童公園地下停車場，預定2027年完工。圖／交通局提供
台中市政府斥資6億興建北屯兒童公園地下停車場，預定2027年完工。圖／交通局提供

台中市第一大行政區「北屯區」人口數突破31萬，市府斥資6億元興建北屯區兒童公園地下停車場，預定今年五月開工。交通局指出保留原有的遊憩與運動空間，完工後恢復地面設施。

北屯區兒童公園地下停車場主體工程已發包，規畫地下三層，地下一層為機車停車區、地下二、三層為汽車停車區，汽車223席、機車170席（兼重機車格）今年5月下旬將開工，預計2027年完工。

台中市停車管理處說明，基地位在北屯區東山段107地號的北屯兒童公園，土地面積約1.4萬坪，基地在兒童公園南側壘球場上方位置，透過開口工法將自然條件引入停車場內，停車空間內感知到綠意、聲音、光影等。

交通局長葉昭甫指出，北屯區近年人口激增，重大建設啟動一棒接一棒，北屯兒童公園地下停車場備受關注，交通局加速興建並保留公園遊憇空間，降低壅塞交通環境，一舉數得。

停車場 光影 台中市

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