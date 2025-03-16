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國際自由車環台公路大賽 車隊18日進台中 交管看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供
2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供

「2025國際自由車環台公路大賽」一共有5站，賽程約646公里，一共有5站，其中浪漫台三線站將在後天（18日）登場，行經台中市轄區有14.3公里，台中市警局已針對台3線、石岡區豐勢路等路段，在賽事期間交通管制，時間為18日上午至晚間，提醒用路人提早規畫改道。

台中市警局交通大隊指出，該自由車賽事的競賽車隊，將在3月18日10時整由新竹縣出發，經苗栗縣後，預計在下午1時22分由卓蘭大橋縣市交界進入台中市東勢區，續沿台三線（東蘭路）經東勢大橋進入石岡區，至終點石岡旅客服務中心，全長154.3公里。

台中市所轄路段約14.3公里，市府為維護選手安全並確保比賽順利進行，屆時配合於沿線實施交通管制：

一、 台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。。

二、 台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。

三、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間：114年3月18日11時30分至18時30分。

四、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車(含停車格)，管制時間：114年3月17日22時至3月18日18時30分。

五、 台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間：114年3月17日至18日全日。

上述階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾之車輛亦請配合靠路邊暫停；另為降低交通管制所造成之影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南（豐原）方向車輛仍可利用北向內側車道通行。

台中市警局長李文章提醒，此項競賽為國際級賽事，各參賽選手騎乘速度相當快，競賽期間可能會跨越到對向車道，為維護選手及用路人安全，警察局將嚴格管制車輛通行，提醒各駕駛朋友，當日如欲行經比賽路段，建議提前規劃改行駛台3線以外道路以避開管制，如已身處管制路段，則請務必配合暫停路旁耐心等待，抱著欣賞國際比賽心情，共同參與一年一次的精采賽事。

「2025國際自由車環台公路大賽」共有台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站與美麗新六堆站等5站，合計約646公里路程，該賽事為經國際自由車總會認證的頂級重要賽事，今年有來自全球22支國家隊及職業隊選手參賽，首站台北市站將於今年3月16日舉辦，接連5天以每天1站之進度進行比賽，往年比賽期間均吸引許多熱情民眾於起、迄點或沿線替選手加油，盛況可期。

2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供
2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供
2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供
2025國際自由車環台公路大賽16日登場，車隊預計18日進入台中市警局轄區，警方展開相關交通管制。圖／台中市警局提供

台三線 台中市 車道

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