台中新社復盛里長補選 魏群蒝代母出征以691票勝出

台中市新社區復盛里前里長柯廷蓁因個人因素，去年底辭里長職務，今補選投票，由柯廷蓁兒子魏群蒝以691票高票勝出，台中市選委會將於3月21日召開委員會議審定後，公告當選人名單，當選人將於當選公告後十日內宣誓就職。

民政局長吳世瑋說，柯廷蓁辭去里長職務後，由於剩下的任期超過2年，按地方制度法，在3個月內補選。此次補選有廖進榮、魏群蒝等2名候選人，選舉人數1703人，開設2處投開票所，投開票順利，無違規情形發生。

台中市選委會統計，投票數共計855票，有效票846票、無效票9票，投票率逾五成，其中1號廖進榮有155票、2號魏群蒝有691票，魏群蒝子承母志高票勝出。

民政局說明，今天新社區復盛里補選，由魏群蒝順利當選，新社區長林淑惠代表市長盧秀燕及吳世瑋致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉魏與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，為里民謀求最大福祉。

魏群蒝開心表示，補選期間感謝魏母一路陪伴，以及所有鄉親的支持與鼓勵，給他一個為大眾服務的機會，他會努力向魏母學習，全心全力服務里民，並積極爭取建設，讓地方更美好。