台中新社復盛里長補選 魏群蒝代母出征以691票勝出

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市新社區復盛里長今補選投票，由魏群蒝（右二）代母出征，以691票勝出。圖／台中市政府提供
台中市新社區復盛里長今補選投票，由魏群蒝（右二）代母出征，以691票勝出。圖／台中市政府提供

台中市新社區復盛里前里長柯廷蓁因個人因素，去年底辭里長職務，今補選投票，由柯廷蓁兒子魏群蒝以691票高票勝出，台中市選委會將於3月21日召開委員會議審定後，公告當選人名單，當選人將於當選公告後十日內宣誓就職。

民政局長吳世瑋說，柯廷蓁辭去里長職務後，由於剩下的任期超過2年，按地方制度法，在3個月內補選。此次補選有廖進榮、魏群蒝等2名候選人，選舉人數1703人，開設2處投開票所，投開票順利，無違規情形發生。

台中市選委會統計，投票數共計855票，有效票846票、無效票9票，投票率逾五成，其中1號廖進榮有155票、2號魏群蒝有691票，魏群蒝子承母志高票勝出。

民政局說明，今天新社區復盛里補選，由魏群蒝順利當選，新社區長林淑惠代表市長盧秀燕及吳世瑋致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉魏與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，為里民謀求最大福祉。

魏群蒝開心表示，補選期間感謝魏母一路陪伴，以及所有鄉親的支持與鼓勵，給他一個為大眾服務的機會，他會努力向魏母學習，全心全力服務里民，並積極爭取建設，讓地方更美好。

台中市 投票率 補選

延伸閱讀

台中西區公所補強完工 太平、霧峰、大里3區進度曝光

台中豐原區豐西里市民活動中心開工 預計115年完工

好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

台中新光三越氣爆仍有3傷者住院 市府持續關懷

相關新聞

俄烏戰爭、關稅大戰衝擊全球 台中區農改場展出救命法寶

農業部台中區農業改良場今開放參觀，今年主題鎖定米食多元化和減碳，很多民眾一家老小來參觀展覽和逛農業市集，親子一起玩闖關遊...

彰化社頭杜鵑花大爆發 花開6成花期到4月中旬

上一波冷氣團離開後回暖，含苞杜鵑花大爆發，彰化縣社頭鄉杜鵑花大道今迎來約5至6成花開，也迎來農業會首位參觀社頭杜鵑花季的...

台中新社復盛里長補選 魏群蒝代母出征以691票勝出

台中市新社區復盛里前里長柯廷蓁因個人因素，去年底辭里長職務，今補選投票，由柯廷蓁兒子魏群蒝以691票高票勝出，台中市選委...

影／劉湧昌接任會長 盧秀燕：我深以磐石會為榮

台中市長盧秀燕今天出席磐石會長交接典禮，她在致詞時表示，這是國家重要的經濟組織，每一位會員都是該領域的領頭羊，也是成功的...

垃圾沒包好…藏碎玻璃造成清潔隊員受傷 南投環保局要罰

南投縣環保局統計去年清潔隊職災，共發生23件職業災害，以切割、擦傷最為常見，環保局加強環境管理及防護措施，將切割、擦傷列...

神岡6000戶自來水穩了 爭取1.13億汰換15公里老舊水管

台中市神岡區受自來水管線老舊影響，部分地區水壓不穩、時常發生爆管問題，立委楊瓊瓔與地方民代爭取自來水公司全額負擔1.13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。