垃圾亂包 南投環局要罰

南投縣清潔隊去年共發生23件職業災害，以切割、擦傷職災最常見，環保局將加強垃圾分類，減少垃圾袋混雜碎玻璃，並落實隊員配戴防切割手套，降低災害風險，如民眾未妥善包裝就丟入垃圾袋，將依廢棄物清理法開罰。

南投縣有600多名清潔隊員，環保局統計，去年清潔隊員職災共發生23件，經分析職災類型，以切割、擦傷最為常見達31%，原因多為垃圾袋或回收物中混雜碎玻璃等尖銳物。

環保局廢棄物管理科長吳啟文說，為營造安全的工作環境，除了提醒隊員拿取束袋口、穿戴防割裂手套外，也將加強破袋稽查，發現碎玻璃未妥善包裝就丟入垃圾袋中，將依廢清法開罰。他並建議，碎玻璃至少用兩層報紙包住，減少清潔隊員受傷。

其次，因交通狀況導致的人員衝撞物體事故達17%，墜落、滾落占9%，已要求回收車駕駛減速行駛，清潔隊員在車上也需掛上安全繩，避免墜落受傷。

上下班交通事故與被拆解回收物受傷各有13%，環保局提醒清潔隊員減速慢行，並穿著顏色鮮豔衣物提高能見度，減少車禍；拆解大型家具時，零件噴濺如同暗器，要求隊員務必佩戴護目鏡及防護手套。

環保局長李易書說，會繼續與各鄉鎮市公所合作，確保安全措施落實，強化清潔隊員防災意識和自我保護能力。