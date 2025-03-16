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其人其事／退休師轉職 當導遊豐富人生

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

退休英文老師蔡淑靜（右）。圖／蔡淑靜提供
退休英文老師蔡淑靜（右）。圖／蔡淑靜提供
彰化縣二水鄉退休國中英文老師蔡淑靜從小就夢想環遊世界，50歲那年因身體因素退休，努力研究營養學調養身體後，當上國際導遊，至今遊歷了55個國家，還去念了神學院博士班，希望每次帶團都帶給大家身心靈的富足。

蔡淑靜出身農家，為了圓環遊世界夢想，原本想去考高雄海專，希望以後當女船長，被家人勸回來，後來看到花蓮美景，決定報考花蓮師專，再到師大英文系念碩士，成為國中英文老師。

蔡淑靜50歲時，健康狀況非常差，決定退休。她說，為了花得到退休金，得好好活下來，她花了一年半研究營養學，發現飲食最好使用現採蔬果及水煮方式，在身體力行下，大大改善健康。

為了要環遊世界，她先考取國際導遊和領隊執照，還到淡水紅毛城當導覽解說志工，為了不被問倒，她帶團前一定做足功課，讓客人覺得享受到一趟旅遊。有一次她在紅毛城解說清法戰爭為何要建砲台，一位90多歲的老爺爺對她說；「很謝謝妳的解說，我是歷史學教授竟不知這些故事」，讓她非常有成就感。

由於是基督徒，她說，也想弄明白自己的信仰，走進聖經裡記載的以色列、土耳其、羅馬、希臘等地，2022年起，在土耳其帶國外宗教旅遊團，經歷過疫情期間的排華驚險日子，也交到世界各地的好朋友，從此「很多國家都有地方住了」。

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