青花瓷與書藝共舞 卓麗秋、梁永斐雙人展彰美館開幕
彰化縣立美術館一樓即日起到4月6日，舉辦「卓越斐然─卓麗秋、梁永斐雙人展」，今天下午舉行開幕式，展出包括卓麗秋的山水青花瓷器創作67件作品，以及文化部參事梁永斐的多元書藝創作62件作品，呈現立體與平面、傳統與創新的不同藝術創作。
彰化縣長王惠美在開幕式致詞表示，在當代水墨與瓷繪藝術領域中，卓麗秋以深厚的水墨功力與創新精神，成功地將傳統山水畫融入青花瓷器創作，為傳統藝術開創新的風貌；梁永斐擔任公職，在推動藝術發展與文化交流上成就斐然。
卓麗秋表示，每次創作都不同，從創作青花瓷迄今已有10年，構思可以留在世上的作品；她創作的瓷器仿效青銅器，外型沒變，加入21世紀的氛圍，承襲傳統接軌現代，希望青花瓷能有時代的轉變。
梁永斐表示，他首次展覽在建國100年，地點就在彰化縣，14年後他回來了，這也是他第19場展出；展出作品都是他任職參事的創作，利用筆墨線條賦予書法新的意義，並且實驗創新、突破框架等。
今天參加此一雙人展的各界人士冠藝雲集，包括立委黃秀芳、彰化縣議會議長謝典林、彰化市長林世賢、國立臺灣美術館長陳貺怡、臺灣美術院長蘇憲法、前文化部長現任中央通訊社董事長李永得等政治及藝文界人士。
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