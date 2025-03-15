俄烏戰爭、關稅大戰衝擊全球 台中區農改場展出救命法寶

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農業部長陳駿季到台中區農業改良場，頒獎表揚神農獎農民與模範農民。記者簡慧珍／攝影
農業部長陳駿季到台中區農業改良場，頒獎表揚神農獎農民與模範農民。記者簡慧珍／攝影

農業部台中區農業改良場今開放參觀，今年主題鎖定米食多元化和減碳，很多民眾一家老小來參觀展覽和逛農業市集，親子一起玩闖關遊戲，離開時滿載美味農產品及快樂回憶。

台中區農改場一年一度開放日吸引上千民眾進入，車輛從人門停車場停放到出口道路兩側空間，參觀人潮分散到主題區、樂活區、展售區參觀、拍照和選購，有的到舞台區看神農獎、模範農民、農事推廣與辦理有功人員表揚典禮，中、彰、投三縣市政府都指派代表到場，感謝農改場照顧和技術指導自己縣市的農民。

台中區農改場長楊宏瑛獻唱「淡淡的三月天…」、「三月裡的小雨…」兩首歌曲第一句當開場白，形容今農改場的花開及天氣，炒熱舞台區氣氛。

她說，疫情後的俄烏戰爭還在進行、美國關稅大戰如火如荼發生，糧食安全變得非常重要，台灣一級二轉三加三政策下讓米糧更是重要，所以開放日主題定調為「米食饗宴．生態共融」，農改場劃分大四展區舉辦17項活動，共有100個攤位展售在地農特產品。

農業部長陳駿季隨後致詞強調米糧重要性，並表示，以前對米食的要求是吃飽，現在要吃健康，米糧是原形蛋白質，多食用有益健康，且種植糧食具備維護自然生態的功能，農政單位近年針對極端氣候致力研發耐旱抗病的技術、推廣在地農產品，希望年輕人返鄉從事農作，共同為國人健康把關。

水稻科普展示台中農改場歷年來育成的水稻品種及多元特色，並呈現呈現中彰投地區水稻產業的發展脈絡，其中小型魚缸示範降低曱烷排放；農改場副研究員吳以健說，水稻田有水會產生甲烷，透過乾濕交替、間歇性灌溉可降低產生甲烷，一期減少50%，二期減少65%，對環境相當友善。

台中區農業改良場開放日攤位闖關遊戲都與農業有關。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場開放日攤位闖關遊戲都與農業有關。記者簡慧珍／攝影

舞台 農改場 農業部

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