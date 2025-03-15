彰化社頭杜鵑花大爆發 花開6成花期到4月中旬
上一波冷氣團離開後回暖，含苞杜鵑花大爆發，彰化縣社頭鄉杜鵑花大道今迎來約5至6成花開，也迎來農業會首位參觀社頭杜鵑花季的部長陳駿季，肯定鄉公所推廣農業觀光活動。杜鵑花季明有音樂藝術表演、寫生表演和地方風味餐，熱鬧可期。
社頭鄉杜鵑花季邁入第三年，鄉內社區才藝團隊、鄉立幼兒園幼童為開幕式活力手舞足蹈，鄉公所配合杜鵑花語「永遠屬於你（妳）」，今年第一次舉辦未婚聯誼，邀請未婚男女到杜鵑花大道散步賞花，鄉長蕭浚二預祝參加的先生、小姐都能覓得良緣。
農業部長陳駿季趕到，鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福、鄉農會總幹事蕭良珍陪同走杜鵑花大道約500公尺，蕭浚二說明杜鵑花20年前在前鄉長魏陳春惠任內栽種，才有今天規模，今年花季活動內容豐富，有花有美食，還有接駁專車串連鄉內名勝古蹟，賞花一趟看盡社頭之美。
陳駿季表示，杜鵑花是農政單位推廣的花卉之一，社頭鄉公所舉辦杜鵑花季，營造農業實境讓民眾前來旅遊，更接近大自然，他希望藉由杜鵑花季使民眾更了解和重視農業。
社頭杜鵑花季今展售社頭特產芭樂、織襪和發票換樹苗，美食攤位、社區與學校的團體才藝表演、稻草創意裝置藝術和大型充氣公仔延續到明天，並有地方風味餐品嘗、社頭鄉農會食農教育體驗活動，接駁車上午9點至下午5點，往來社頭火車站、杜鵑花季活動會場、清水岩寺，民眾可到清水岩寺賞茶花。
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