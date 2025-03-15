彰化成美文化園區許願花季 藤廊傾瀉紫色花瀑

彰化永靖鄉成美文化園區舉辦許願花季活動，園區內2條長度各約50公尺的許願花藤廊，超過200多株許願藤紫色花朵盛開，花串隨風搖曳，成為拍照打卡景點。

彰化永靖鄉的成美文化園區今天發布新聞，許願藤有「天使之顏」美名，開花時間為每年3月至5月，垂掛的花串如瀑布般灑落，而成美文化園內有2條許願藤花廊，長度各有50多公尺，合計超過200多株許願藤，每株都超過10年樹齡。

成美文化園區執行長章嘉和表示，在許願藤花季期間，園區也將花園景區打造成為紫色夢幻花園，結合許願藤、花旗木等季節花卉，與園區內的播夢種子、花好月圓等大型裝置藝術相互結合，營造出紫色夢幻場景。

而園區內有絕美庭園以及有超過百年歷史的成美公堂，今年也是成美公堂落成140週年，相關系列活動將陸續展開，園區內每逢假日都有免費的專人導覽，介紹園區歷史故事與花卉景觀，歡迎民眾來賞花。