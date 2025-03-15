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垃圾沒包好…藏碎玻璃造成清潔隊員受傷 南投環保局要罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供
清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供

南投縣環保局統計去年清潔隊職災，共發生23件職業災害，以切割、擦傷最為常見，環保局加強環境管理及防護措施，將切割、擦傷列為減災重點，加強垃圾分類，減少垃圾袋混雜碎玻璃，並落實隊員配戴防切割手套，降低災害風險。

南投縣有6百多名清潔隊員，除了收運垃圾、整理回收物外，還包括環境整理、配合防疫清潔消毒。清潔隊員工作風險也高，得在行駛中的清潔車、回收車拿取垃圾袋、整理回收物，一不小心就會受傷，垃圾中夾帶碎玻璃，更讓清潔隊員防不勝防，被刺傷後還得注射破傷風，擔心傷口感染。

為減少清潔隊員受傷，營造安全的工作環境，環保局統計去年度清潔隊員職災，共發生23件，並針對職災類型深入分析，提出改善建議。統計顯示，清潔隊職災以切割、擦傷最為常見達31%，原因多為垃圾袋或回收物中混雜碎玻璃等尖銳物。

環保局廢棄物管理科長吳啟文說，除了提醒隊員拿取束袋口、穿戴防割裂手套外，也將加強破袋稽查，發現碎玻璃未妥善包裝就丟入垃圾袋中，將依廢清法開罰。他並建議，碎玻璃至少用兩層報紙包住，減少清潔隊員受傷。

其次，因交通狀況導致的人員衝撞物體事故達17%，墜落、滾落占9%，已要求回收車駕駛減速行駛，清潔隊員在車上也需掛上安全繩，避免墜落受傷。

上下班交通事故與被拆解回收物受傷各有13%，環保局提醒清潔隊員減速慢行，並穿著顏色鮮豔衣物提高能見度，減少車禍。拆解大型家具時零件噴濺如同暗器，要求隊員拆解家具時務必佩戴護目鏡及防護手套。

環保局長李易書說，會繼續與各鄉鎮市公所合作，確保安全措施落實，強化清潔隊員防災意識和自我保護能力。

清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供
清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供
清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供
清潔隊工作環境髒亂辛苦，垃圾內還夾雜碎玻璃等物品，讓清潔隊員防不勝防。圖／南投縣環保局提供

廢棄物 環保局長 職災

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