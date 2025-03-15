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神岡6000戶自來水穩了 爭取1.13億汰換15公里老舊水管

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市神岡區自來水管線老舊，影響6000戶居民，自來水公司同意全面升級15.1公里老舊管線，預計於明年8月完工。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市神岡區自來水管線老舊，影響6000戶居民，自來水公司同意全面升級15.1公里老舊管線，預計於明年8月完工。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市神岡區受自來水管線老舊影響，部分地區水壓不穩、時常發生爆管問題，立委楊瓊瓔與地方民代爭取自來水公司全額負擔1.13億，進行「神岡區中山路、神清路、神岡路、光復路等自來水管線汰換工程」，全面升級15.1公里老舊管線，提升水質與穩定度，受惠戶數達6000戶，預計於明年8月底施工完成。

立委楊瓊瓔表示，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴的水資源浪費外，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成用戶日常生活不便，嚴重的破管更會因為修復工程而停水，讓民眾不時遭遇缺水困擾，另也可能因洩漏水流沖刷道路基礎，導致路面下陷，影響民眾行車出入安全。

自來水公司第四區處指出，此次自來水管線汰換工程，是針對神岡區神岡里、圳前里、庄前里、山皮里等四里，包括中山路、神岡路、神清路、神圳路、神林路及光復路等路段周邊老舊自來水管線，汰換為耐用年限可達四十年的（DIP）延性鑄鐵管，可維持整體供水系統的穩定性、確保水質安全並降低漏水率。

處長張裕浩說，此工程總經費約1億1300萬元，汰換自來水管線長度約15.1公里，同步進行用戶外線更新，受益戶數約6000戶，預定今年4月進場施工。管線埋設完成後亦將道路全面刨除加封，維護用路人行車安全，預計於明年8月底施工完成，保障民生用水需求。

不過，施工期間勢必影響交通，神岡里長王百瀛表示，擔心封路影響居民出入，建議水公司提前宣導，避免引發民怨；水公司對此回應，將分階段施工，減少對交通的衝擊，並依規定辦理路權申請，提前公告停水計畫，提醒居民儲水備用。

台中市神岡區自來水管線老舊，影響6000戶居民，自來水公司同意全面升級15.1公里老舊管線，預計於明年8月完工。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市神岡區自來水管線老舊，影響6000戶居民，自來水公司同意全面升級15.1公里老舊管線，預計於明年8月完工。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市 楊瓊瓔 水公司 水質

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