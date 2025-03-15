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台中清潔隊減重奇蹟！從「哆啦A夢」甩肉18公斤變身「型男老爸」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員「哆啦a夢」變瘦成「型男老爸」。圖／環保局提供
台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員「哆啦a夢」變瘦成「型男老爸」。圖／環保局提供

台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，大雅區清潔隊周姓隊員經報名減重比賽，半年內，減重18公斤，笑稱從「哆啦A夢」變身孩子眼中的「型男老爸」。龍井區清潔隊何姓隊員也成功減重15公斤，腰痛也大幅改善。

環保局長陳宏益說，環保局推動減重、戒菸、戒檳榔、線上健走等，並透過專業護理人員指導，為清潔隊員健康嚴格把關。每年定期30場次清潔隊員健康檢查，針對高風險族群健康分級管理，更鼓勵休息時間規律運動，確保清潔隊員獲全方位健康照顧。

環保局說明，每年推動健康促進與菸害防治，也規畫一系列輔導課程與講座，包括16場「菸害防治與健康宣導」、12場「活力操、腰瘦幸福跟著來」、22場「增肌減脂活力操、健走好處多、退化性關節炎預防」等，並安排醫師臨場衛教關懷，累計輔導超過5000人次。

周姓隊員表示，他的孩子曾說他與「哆啦A夢」非常相似，讓他開始重新審視自己的健康狀況，真正讓他決心改變的是環保局年度健康檢查報告上的數據，包括血壓過高、膽固醇偏高、BMI值嚴重超標。經報名減重比賽，透過每日健康操，健康飲食控制及規律運動，成功擺脫不良習慣，半年內，減重18公斤，變孩子眼中的型男老爸。

何姓隊員過去則習慣在勞動後大吃大喝，導致體重直線上升，影響膝蓋與腰部健康。他也積極報名減重比賽，成功減重15公斤，連長期困擾的腰痛問題也大幅改善。

環保局表示，清潔隊員是維護城市環境的重要推手，環保局將持續推動健康促進計畫，為清潔隊員提供完善的健康管理，打造友善且健康的職場環境。

台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員一起健身控制體重。圖／環保局提供
台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員一起健身控制體重。圖／環保局提供
台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員變瘦前笑稱自己是「哆啦a夢」。圖／環保局提供
台中市環保局針對清潔隊員積極推動健康促進活動，清潔隊員變瘦前笑稱自己是「哆啦a夢」。圖／環保局提供

減重 環保局長

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