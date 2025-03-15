彰化縣10大肇事路口排行出爐 「這兩處路口」再居1、2名

交通部近日公布彰化縣去年10大肇事路口，全部都在彰化市，一半在台一線中山路，其中彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口再度蟬連榜首，其次是大埔路、中興路口，公路局及縣府交通處都辦理改善。

彰化縣去年的十大肇事路口全部位在彰化市，第一名是中山路二段、孔門路、東民街口共發生35件車禍造成1死42傷；第二名是大埔路、中興路共25件車禍34傷；第三名是中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路共26件 30傷；第四名是彰化市光華街、旭光路共25件30傷；第五名是中正路二段、曉陽路共23件31傷。

第六名到第十名依次是，彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口；金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段路口；中華路、永樂街、永興街路口；中山路二段、中民街路口；中山路二段、中山路二段382巷、華山路口，也都至少有19件車禍、26人受傷。

在這十大肇事路口中，有5處位在台一線中山路，並集中在中央路口到中民街之間約兩公里路段，包括彰基、秀傳醫院、稅務局、縣政府、縣議會及中山國小等人車出入密集的路口。

其中，位居肇事排行榜第一名的中山路二段、孔門路、東民街口，位在縣議會前，公路局彰化工務段去年邀集專家學者會診，由於解方恐影響議會出入，縣議會另邀專家與相關單位研討，認為事故多發地點集中於牌樓路口，而非議會前之路口，並另提改善方案，公路局彰化工務段則回應，會再找相關單位及專家學者研商。

至於肇事第二名的大埔路與中興路口，是內政部去年列為補助改善的彰化縣11處易肇事路口之一，縣府交通處長林孟弘說，改善項目為增加綠底行穿線並退縮、路口行穿線加強照明及優化路口行人動線等，預計3月底完工。