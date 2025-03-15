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台中首次發行200億公債「借新還舊」惹議 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市議員陳俞融在市議會財政經濟委員會上發言。圖／陳俞融提供
民進黨台中市議員陳俞融在市議會財政經濟委員會上發言。圖／陳俞融提供

台中市議會財政經濟委員會昨為台中市政府首次發行200億元公債，僅用於償還債務惹議，綠營議員質疑是「借新還舊」，要求市府清楚說明，委員會決議送大會討論。台中市財政局說明，一年可節省利息約4000萬元，沒有增加新債務。

台中市去年長期債務845億，今年將首度發行200億公債，並在4月至12月間分批或一次發行。

財政局長游麗玲表示，今年將發行200億公債，主要是財政部及審計部多次提醒，發行公債來代替和銀行的融資，以降低利息支出，目前中市債務845億元，如果200億全發行，一年可節省4000萬利息支出。

綠議員陳俞融質疑，高雄市發行綠色債券25億元用於捷運建設，台北市發行社會責任債券100億元改善交通建設，但台中市公債發行無具體計畫，僅用於償還債務，財政局是否應重新規畫，確保債務發行能有效提升市政發展。

陳俞融批，市府常指責中央補助不足，卻沒有提出開源方式來減少舉債，市府應向議會說明，是否有其他財源規劃降低財政負擔。

綠議員何文海質疑，市府賣那麼多地，為何沒打消債務，也擔憂無人買債券，並應列出債務銀行及利息說明。

藍議員張瀞芬認為，發行公債目的就是要省利息，但也建議未來有特定公共建設，也可發行公債，才不會被質疑。

游麗玲說明，市府發行公債是舉新債還舊債，沒有增加新債務，舊債利息較高，因此用利率較低的新債去還，目前利率是1.742%，待利率為1.5%以下才會發行，此外依其他縣市會買公債單位，主要為銀行業，占75%，再來是證券業占23%，其他則是保險業等，其放款要有多餘的存款做配置。

財政局統計，2年來市府舉債預算數從1030億減至845億元，除市府決算賸餘、基金集中調節降低債務、盤點畸零地等土地處置或設定地上的方式增加財源。

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