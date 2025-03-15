地方采風／林文信通勤種草莓 實現退休創業夢想

彰化縣近年掀起草莓種植熱潮，保全公司退休的林文信，每天花2小時往返彰化市、竹塘鄉，就為種植草莓，並結識農業專家，技術突飛猛晉，今年初許多地方草莓因氣候、病蟲害減產三至五成，林文信的草莓園產量反增兩成，創造事業第二春。

林文信57歲，退伍就進入保全公司，自保全員做起，一路升為客服部主管，並定居彰化市，前年他服務年資符合退休資格，毅然結束朝九晚五工作，為了規畫退休後生活，經評估他回竹塘鄉當農夫，剛好朋友種草莓頗有心得且願意傳授，林文信改當起農夫，專心栽培草莓。

林文信說，草莓屬溫帶植物，彰化平均氣溫較高，種草莓有相當難度，他是農校畢業，但專業知識仍不足，幸好竹塘鄉農會總幹事詹光信是他的學長，由鄉農會提供「植物張老師」為林文信診斷病蟲害及技術缺失，台中農改場前代理場長高德錚也介紹他到二林社區大學有機農業班學習，逐步提升技術。

林文信說，草莓園面積2.7分地，第一年種草莓就遇貴人指點，從葉面肥、有機肥配方、土壤檢測等各方面加以改進，突破技術瓶頸，第一年收成七成，第二年更克服氣候、病蟲害，收成率達九成。

草莓不耐放，高收成率需有暢通銷售管道，林文信擔任客服十多年，與消費者溝通非難事，問題在何處能接觸廣大消費者，他的草莓園懸掛「因為沒錢買農藥，所以無毒」強調安全現採即食，希望藉由口碑打開通路，實現他壯年創業的夢想。