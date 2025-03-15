台中海生館孵10年 拚暑假前開幕

台中海生館歷經3任市長興建、招標，規畫超過10年，今年終於要迎來開幕。市府觀光旅遊局表示，目前內裝工程已經達到85%，市府和營運廠商目標今年暑假前開幕，最晚不會超過8月底；議員擔心仍會延宕，請市府加速，也將在下月現地會勘。

台中市議會交通地政委員會昨天開會，議員楊典忠、何文海與林祈烽提案，台中海洋生態館點交給營運廠商將滿1年，即將開幕營運，請市府協調各單位改善海生館與梧棲漁港之間的公園設施、規畫人行道，營造海生館和漁港成為休閒娛樂園區。

議員劉士州表示，海生館從前市長胡志強、林佳龍一直到現任市長盧秀燕，講了超過10年，海生館今年到底何時能夠開幕？

議員蔡耀頡問，市府和營運廠商簽約幾年，開幕後市府如何監督廠商的營運，營運後的短中長期計畫是甚麼？大家會擔心會否遇到營運不善的狀況。

觀旅局長陳美秀回應，去年5月24日點交給營運廠商，依照契約1年內要營運，可以申請延長90天，廠商還沒提出申請；廠商投資3.8億元施作室內裝修，工程進度已達85%，市府與廠商都希望暑假前開幕，若要延長，最壞打算是8月底一定會開幕。

陳美秀表示，與廠商簽約營運到2043年，後續也可以簽約展延；市府監督廠商的細節，「促進民間參與公共建設法」有詳細規定，會定期檢查、協助；關於如何與廠商共創雙贏，市府已特別規畫1條台灣好行公車路線，目前有5條公車路線從梧棲港延伸到海生館，未來可以串聯梧棲港、高美濕地與海生館。

召集委員陳政顯說，離5月剩下2個月，請市府協助廠商加速，不要讓海生館無法在暑假檔期開幕；室內裝修工程進度既然已經達到85%，相信1個月後可以超過90%，委員會4月中會現場考察，看海生館是否真能如期開幕。