白色情人節！「不老夢想125號」首場婚禮派對浪漫登場

今天是白色情人節，「不老夢想125號」今喜迎首場婚禮派對，33歲新郎周孟寬和29歲的新娘以行動支持銀髮就業，並愛不老料理人的拿手私房餐飲，今天上午登記結婚，中午就在不老夢想125號舉辦年輕好友限定的婚禮音樂派對。

「不老夢想125號」位於台中市北區雙十路一段125號，原址是宮原眼科醫師宮原武熊興建的住宅別墅，後台中市政府接收做為市長官邸使用，2016年由弘道老人福利基金會接手，轉化為「銀創參與」的餐廳，由銀髮族來負責餐食製作及服務。

今天不老夢想125號除了端出新人許願的私房拿手菜，也特別送上不老夢想情侶T恤和祝福早生貴子的親子T恤，祝福新人幸福久久。

高子雯說，她對不老騎士印象深刻，經同事分享不老夢想125號，第一次來就洽談婚禮場地，她跟丈夫討論這場好友限定的婚禮派對時，就篤定要在這裡辦，有種一圓支持銀髮創新服務夢的雙重喜悅，尤其看到銀髮就業阿嬤們很有自信，希望自己老了也能這樣，所以就要從現在支持起。

62歲的不老料理人王憶梅說，在這裡工作是一件時髦的事，可以一直學習新東西、還能一直接受到誇獎；67歲不老料理人郭惠玲笑稱，阿嬤們聽到誇獎，各個都成為開心美少女了。

結合西洋古典建築和日式庭園風的不老夢想125號，很適合周孟寬舉辦結合音樂會的婚禮派對，菜單上有新人許願的手工肉丸、紫心地瓜提拉米蘇、以及手摘地景花草茶外，還有三杯天貝小饅頭堡、日式野菜玉子燒、阿公蔬食派等，讓喜宴料理也能吃出驚喜、健康和美味。