快訊

赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

鋒面來襲！明起全台溼答答「雨連下2天」 下周低溫恐跌破10度

海軍敦睦艦隊停泊台中港 12強棒球簽名球吸睛

中央社／ 台中14日電

海軍114年敦睦遠航訓練支隊今、明天停泊台中港18、19號碼頭，除3艘軍艦吸睛外，磐石艦設文宣館規劃多個展區，其中又以棒球12強賽冠軍的簽名球，最吸引民眾目光。

海軍敦睦遠航訓練支隊3月7日至22日執行國內環島航訓任務，依序停泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等港口。3艘軍艦康定級武昌艦、磐石艦、成功級鄭和艦14、15日停泊在台中港18、19號碼頭。

其中，「磐石艦」設有文宣館，此次展出多個主題，有台灣國家公園、研發無人機成果、故宮文物等，其中還有台灣棒球展出，展出多名球星的棒球用具以及棒球12強賽冠軍簽名球，許多民眾尋找台灣隊長陳傑憲的簽名球。

敦睦遠航艦隊在台中港開放參觀時間為14、15日上午9時至下午3時，參觀者須攜帶個人身分證件，未滿14歲孩童，可由親屬陪同入營，外籍人士未經申請不得入營。

碼頭 磐石艦 遠航

延伸閱讀

U18亞洲盃／5人制棒球鐘家樂奪MVP 不後悔每個選擇

棒球／洲際棒球場整建延宕 中市府：拚明年球季前優化

U18亞洲盃／5人制棒球韓國連兩屆季軍 奪世界盃門票

國中棒球聯賽／4強出爐 崇明勝虎林寫隊史紀錄

相關新聞

彰化6對年逾古稀「新人」走紅毯...來賓起鬨親一個 新娘羞紅臉

彰化縣永靖鄉永福村日照中心今舉行浪漫婚禮，6對結婚逾半世紀的「老夫老妻」有5對穿中式禮服、1對穿西服，首次走紅毯步入禮堂...

彰化市大埔、中興路口高肇事率 縣府交通處允3月底改善

彰化市大埔路與中興路口是彰化縣去年十大肇事路口第二名，共發生25件車禍34人受傷，縣議員吳韋達今天在縣議會臨時會建議，將...

清明祭祖致森林火災中部已兩起 台中兩公墓4個周末金紙集中處理

每年清明節都會發生公墓火警延燒至保安林的案例，林保署台中分署表示今年已處理2起鄰近保安林地的火災，為避免清明祭祖因焚燒金...

草屯親子公園、運動場老舊設施不足 南投縣府修繕改善停車

草屯鎮中山公園、酷比親子運動公園、體育館和游泳池是休閒運動熱點，假日人潮多還吸引攤販餐車營業，但部分設施老舊、照明不足，...

台中市24路口取消機車二段式左轉 議員籲擴大試辦

汽機車平權意識興起，不少機車族爭取廢除機車兩段式左轉。台中市目前有24處單向雙車道路口取消機車兩段式左轉，議員認為還不夠...

彰化威惠宮為開漳聖王祝壽 製作300斤重超大組合米龜

彰化市國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），今天為了向開漳聖王祝壽方特別精心製作了300台斤重（換算重達180公斤）的超大組合米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。