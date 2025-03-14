海軍敦睦艦隊停泊台中港 12強棒球簽名球吸睛
海軍114年敦睦遠航訓練支隊今、明天停泊台中港18、19號碼頭，除3艘軍艦吸睛外，磐石艦設文宣館規劃多個展區，其中又以棒球12強賽冠軍的簽名球，最吸引民眾目光。
海軍敦睦遠航訓練支隊3月7日至22日執行國內環島航訓任務，依序停泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等港口。3艘軍艦康定級武昌艦、磐石艦、成功級鄭和艦14、15日停泊在台中港18、19號碼頭。
其中，「磐石艦」設有文宣館，此次展出多個主題，有台灣國家公園、研發無人機成果、故宮文物等，其中還有台灣棒球展出，展出多名球星的棒球用具以及棒球12強賽冠軍簽名球，許多民眾尋找台灣隊長陳傑憲的簽名球。
敦睦遠航艦隊在台中港開放參觀時間為14、15日上午9時至下午3時，參觀者須攜帶個人身分證件，未滿14歲孩童，可由親屬陪同入營，外籍人士未經申請不得入營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言