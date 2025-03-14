彰化6對年逾古稀「新人」走紅毯...來賓起鬨親一個 新娘羞紅臉

彰化縣永靖鄉永福村日照中心今舉行浪漫婚禮，6對結婚逾半世紀的「老夫老妻」有5對穿中式禮服、1對穿西服，首次走紅毯步入禮堂，「新人」家屬和日照中心工作人員都當作第一次婚禮，幫忙發喜糖、拉花炮和起鬨「親一個」，洋溢喜氣和歡樂。

永福村日照中心現有60名長者，其中6對是夫婦，中心策畫浪漫婚禮要彌補長者早年物資不富裕而婚禮簡單，6對夫妻都高高興興參加，今有5對穿中式刺繡大紅禮服，「新娘」一律簪花和戴髮飾，1對穿西裝和祺袍，由家屬和工作人員攙扶步入禮堂，在縣政府社會處、地方民代「見證」下再度互許共度此生。

最年長夫婦是95歲黃國勢、92歲黃許話，結縭75年；黃許話表示，夫妻相處哪有不吵架，但盡量忍讓，退一步為對方立場著想，日子就走過來了。黃國勢說，當時媒妁之言訂親，婚前沒見過面，他實在好奇就到女方家偷看，看到未來的妻子正在忙農務，氣質乖巧溫馴，他感覺順眼投緣才放心，當年生活困苦婚禮簡單，已不太記得過程，能再結一次婚覺得很幸福。

75歲洪敏聰、73歲游嬰桃緊緊相依十分甜蜜，婚禮全程手牽手，像年輕的新婚夫妻，一點看不出已結婚逾50年；他們表示，能和日照中心夫婦學員再次舉行婚禮，彌補年輕時結婚不夠風光的遺憾。