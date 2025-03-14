快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化6對年逾古稀「新人」走紅毯...來賓起鬨親一個 新娘羞紅臉

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉永福村日照中心浪漫婚禮，６對「新人」依序進場。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣永靖鄉永福村日照中心浪漫婚禮，６對「新人」依序進場。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣永靖鄉永福村日照中心今舉行浪漫婚禮，6對結婚逾半世紀的「老夫老妻」有5對穿中式禮服、1對穿西服，首次走紅毯步入禮堂，「新人」家屬和日照中心工作人員都當作第一次婚禮，幫忙發喜糖、拉花炮和起鬨「親一個」，洋溢喜氣和歡樂。

永福村日照中心現有60名長者，其中6對是夫婦，中心策畫浪漫婚禮要彌補長者早年物資不富裕而婚禮簡單，6對夫妻都高高興興參加，今有5對穿中式刺繡大紅禮服，「新娘」一律簪花和戴髮飾，1對穿西裝和祺袍，由家屬和工作人員攙扶步入禮堂，在縣政府社會處、地方民代「見證」下再度互許共度此生。

最年長夫婦是95歲黃國勢、92歲黃許話，結縭75年；黃許話表示，夫妻相處哪有不吵架，但盡量忍讓，退一步為對方立場著想，日子就走過來了。黃國勢說，當時媒妁之言訂親，婚前沒見過面，他實在好奇就到女方家偷看，看到未來的妻子正在忙農務，氣質乖巧溫馴，他感覺順眼投緣才放心，當年生活困苦婚禮簡單，已不太記得過程，能再結一次婚覺得很幸福。

75歲洪敏聰、73歲游嬰桃緊緊相依十分甜蜜，婚禮全程手牽手，像年輕的新婚夫妻，一點看不出已結婚逾50年；他們表示，能和日照中心夫婦學員再次舉行婚禮，彌補年輕時結婚不夠風光的遺憾。

日照中心工作人員和來賓起鬨「親一個」，黃許話等新娘都羞紅臉。永福村日照董事長黃營表示，日照中心精心設計這場婚禮，邀請家屬朋友參與，無論預先準備的珍貴照片或喜糖、拉炮、掀頭紗、玩親親等驚喜活動，都希望每對長者都感受獨特而美好的幸福，能回憶過往，重燃熱情。

彰化縣永靖鄉永福村日照中心6對夫婦參加浪漫婚禮。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣永靖鄉永福村日照中心6對夫婦參加浪漫婚禮。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣永靖鄉永福村日照中心浪漫婚禮最年長的夫婦黃國勢、黃許話牽牛逾70年。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣永靖鄉永福村日照中心浪漫婚禮最年長的夫婦黃國勢、黃許話牽牛逾70年。記者簡慧珍／攝影　

婚禮 結婚

延伸閱讀

彰化特搜隊通過國家認證 將積極參與國際搜救

彰化威惠宮為開漳聖王祝壽 製作300斤重超大組合米龜

影／清除威權象徵…那邊拆蔣公雕像 彰化這邊續供中正神像

彰化南郭宿舍群修復動土 盼活化成文化旅遊熱點

相關新聞

曾掛腳踩普丁看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

全台大罷免浪潮起，自稱「台中班長」、多次參選台中民代的段體佩，在北屯街頭高掛看板，把美國總統川普的照片印在青天白日滿地紅...

彰化6對年逾古稀「新人」走紅毯...來賓起鬨親一個 新娘羞紅臉

彰化縣永靖鄉永福村日照中心今舉行浪漫婚禮，6對結婚逾半世紀的「老夫老妻」有5對穿中式禮服、1對穿西服，首次走紅毯步入禮堂...

彰化市大埔、中興路口高肇事率 縣府交通處允3月底改善

彰化市大埔路與中興路口是彰化縣去年十大肇事路口第二名，共發生25件車禍34人受傷，縣議員吳韋達今天在縣議會臨時會建議，將...

清明祭祖致森林火災中部已兩起 台中兩公墓4個周末金紙集中處理

每年清明節都會發生公墓火警延燒至保安林的案例，林保署台中分署表示今年已處理2起鄰近保安林地的火災，為避免清明祭祖因焚燒金...

草屯親子公園、運動場老舊設施不足 南投縣府修繕改善停車

草屯鎮中山公園、酷比親子運動公園、體育館和游泳池是休閒運動熱點，假日人潮多還吸引攤販餐車營業，但部分設施老舊、照明不足，...

台中市24路口取消機車二段式左轉 議員籲擴大試辦

汽機車平權意識興起，不少機車族爭取廢除機車兩段式左轉。台中市目前有24處單向雙車道路口取消機車兩段式左轉，議員認為還不夠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。