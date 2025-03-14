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彰化特搜隊通過國家認證 將積極參與國際搜救

中央社／ 彰化14日電

彰化縣消防局特種搜救隊今天通過國家搜救隊伍認證，取得中型搜救隊資格，具備在36小時內無需外援即可自主運作的能力，未來將積極參與跨縣市及國際救援行動。

彰化縣消防局今天新聞稿指出，內政部消防署推動特種搜救隊國家認證計畫（NAP），彰化縣特搜隊今天成功取得國家級中型搜救隊認證資格，成為中部地區第二支合格隊伍。

消防局表示，特搜隊與彰化基督教醫院、彰濱秀傳紀念醫院、土木結構技師公會及特搜義消大隊等單位通力合作，經過長期專業訓練及嚴格考核順利通過測試。

通過認證的中型搜救隊具備36小時內自主應對能力，包括後勤供應、醫療支援，以及救援任務等全方位作業，確保災害發生黃金救援時間內發揮最大效能，提供民眾生命安全堅實保障。

消防局強調，未來將持續精進特種搜救隊專業能力，積極參與跨縣市及國際救援行動，提升彰化縣救災領域專業形象與國際能見度。

成功 黃金

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