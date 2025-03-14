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彰化市大埔、中興路口高肇事率 縣府交通處允3月底改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影

彰化市大埔路與中興路口是彰化縣去年十大肇事路口第二名，共發生25件車禍34人受傷，縣議員吳韋達今天在縣議會臨時會建議，將部分車流分流至仁愛東街，減少中興路口的擁擠程度，降低車禍發生機率。交通處長林孟弘答覆表示，此一路口預定3月底前完成改善。

彰化縣政府目前已在大埔路畫設綠底標線型人行道，部分地方人士則質疑大埔路路幅過小，除人行道再設有機車停車彎，汽機車共用車道，除容易造成塞車外，店家也無法上下貨，但也有不少民眾認為習慣就好，其實交通也有改善，表達支持。目前縣府工務處仍在聽取地方意見，會再精進與改善。

縣議員吳韋達今天在臨時會中指出，大埔路標線型人行道目前只做到仁愛東街與埔內街之間的路段，但從仁愛東街向北至中興路段仍未畫設標線型人行道，要求交通處說明進度。交通處長林孟弘表示，此路段尚未劃設綠底人行道，因涉及路側障礙物排除(如台電電箱等)及店家民眾意見，將與各民意代表及地方溝通討論後，確認相關劃設細節再行施作。

吳韋達並針對大埔路與中興路口長期間都是高肇事率的路口，建議參考國外交通設計模式，透過適當的車流引導，將部分車流分流至仁愛東街，分散交通壓力，減少中興路口的擁擠程度，進而降低車禍發生機率；縣府應整合交通與工務單位共同參與規畫，確保人行道與整體交通規畫的協調性，以制定最適合地方發展的交通政策。

內政部去年補助經費辦理彰化縣11處易肇事路口，即包括大埔路與中興路口，交通處長林孟弘說，改善項目為增加綠底行穿線並退縮、路口行穿線加強照明及優化路口行人動線等，預計3月底完工。

縣議員吳韋達（左）質詢交通處長林孟弘，要求降低彰化市大埔路與中興路口的肇事率，林孟宏表示在3月底前完成改善。記者劉明岩／翻攝
縣議員吳韋達（左）質詢交通處長林孟弘，要求降低彰化市大埔路與中興路口的肇事率，林孟宏表示在3月底前完成改善。記者劉明岩／翻攝
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口去年彰化縣10大易肇事路口第二名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影

人行道 大埔

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