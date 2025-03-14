清明祭祖致森林火災中部已兩起 台中兩公墓4個周末金紙集中處理

每年清明節都會發生公墓火警延燒至保安林的案例，林保署台中分署表示今年已處理2起鄰近保安林地的火災，為避免清明祭祖因焚燒金紙不慎而釀成森林火災，預定自今年3月15日至4月4日止，每周六、日上午9時至下午4時，在台中市清水區橫山公墓、沙鹿區第六公墓（西勢里），辦理金紙集中處理。

林保署台中分署指出，大肚山台地每年冬季受東北季風影響，環境十分乾燥，現地大黍草為優勢草種，也累積不少輕質燃料，若用火不愼又遇風勢助長，紙灰、火星飛揚易引發火災，甚而延燒至周遭第1414號及第1425號保安林，除舉辦金紙集中處理外，已於清水區及沙鹿區的保安林地，預防性噴灑環保生物阻燃劑，以降低平地森林野火發生機率。

據統計，每年掃墓時用火不慎，是引發森林火災的主要因子之一，3年前開始在於清水區橫山公墓辦理金紙集中處理，共計921人次參與，處理574.5公斤金紙，頗具成效；為避免民眾就地焚燒金紙衍生火災，決定增加共16場次及擴大範圍至沙鹿區第六公墓，將於清明連假前周末，辦理專人駐點金紙集中處理，現場更可兌換限量贈品，歡迎民眾踴躍參與。