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草屯親子公園、運動場老舊設施不足 南投縣府修繕改善停車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮酷比親子運動公園假日吸引大批親子，停車空間不足，縣府將利用周邊閒置公有地，規畫停車空間和攤販區。圖／南投縣政府提供
草屯鎮酷比親子運動公園假日吸引大批親子，停車空間不足，縣府將利用周邊閒置公有地，規畫停車空間和攤販區。圖／南投縣政府提供

草屯鎮中山公園、酷比親子運動公園、體育館和游泳池是休閒運動熱點，假日人潮多還吸引攤販餐車營業，但部分設施老舊、照明不足，南投縣長許淑華今天會勘，將整理閒置空間和停車空間，修繕老舊設施，提供更好的休閒運動環境。

許淑華今天和草屯鎮長簡賜勝會勘公園和運動場館，簡賜勝說，酷比親子運動公園去年10月開幕，假日吸引許多親子，也吸引許多攤販餐車，影響周邊停車及攤販管理等問題。

許淑華表示，鎮立游泳池及體育館後方空地可作為攤販區，酷比公園及草屯警分局後方空間委託草屯鎮公所規畫管理。酷比運動公園鄰近道路重新鋪設瀝青混凝土路面，設置截水溝、圍牆、菱形網圍籬、燈桿，解決停車位不足及公有土地閒置、雜亂問題，總經費940萬元，預計工期180個工作天。

簡賜勝今年補選上任，用心盤點公共設施，中山公園運動民眾非常多，但運動場看台斑駁龜裂、連鎖地磚不平、夜間照明不足，多處設施不堪使用，希望藉由整體修繕，提升運動風氣。

許淑華說，公園旁多功能球場2年前改善，因中央補助經費較少，民眾反映設施不足，這次將修繕經費從1500萬元提高至2000萬元，由縣府補助一半經費，並協助公所向中央爭取PU跑道及操場草皮改善經費。

中山公園需要更換地磚、修復看台、司令台後方地坪、排水溝整修及設置無縫彈性鋪面地板、更換景觀燈具及照明燈等，另新設置冒險遊戲場、多功能球場的周邊設施。經費約2000萬元，預計200個工作天完成。簡賜勝說，感謝許縣長協助改善，將會營造更好的休閒運動環境，提升鎮民生活品質。

草屯鎮酷比親子運動公園假日吸引大批親子，停車空間不足，縣府將利用周邊閒置公有地，規畫停車空間和攤販區。圖／南投縣政府提供
草屯鎮酷比親子運動公園假日吸引大批親子，停車空間不足，縣府將利用周邊閒置公有地，規畫停車空間和攤販區。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左一）會勘草屯鎮運動場，將改善PU跑道等設施，鼓勵民眾養成運動習慣。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左一）會勘草屯鎮運動場，將改善PU跑道等設施，鼓勵民眾養成運動習慣。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華會勘草屯鎮運動場，將改善PU跑道等設施，鼓勵民眾養成運動習慣。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華會勘草屯鎮運動場，將改善PU跑道等設施，鼓勵民眾養成運動習慣。圖／南投縣政府提供
草屯鎮中山公園旁運動場看台老舊斑駁，縣長許淑華會勘承諾改善。圖／南投縣政府提供
草屯鎮中山公園旁運動場看台老舊斑駁，縣長許淑華會勘承諾改善。圖／南投縣政府提供

簡賜勝 許淑華 運動

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