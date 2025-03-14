草屯親子公園、運動場老舊設施不足 南投縣府修繕改善停車
草屯鎮中山公園、酷比親子運動公園、體育館和游泳池是休閒運動熱點，假日人潮多還吸引攤販餐車營業，但部分設施老舊、照明不足，南投縣長許淑華今天會勘，將整理閒置空間和停車空間，修繕老舊設施，提供更好的休閒運動環境。
許淑華今天和草屯鎮長簡賜勝會勘公園和運動場館，簡賜勝說，酷比親子運動公園去年10月開幕，假日吸引許多親子，也吸引許多攤販餐車，影響周邊停車及攤販管理等問題。
許淑華表示，鎮立游泳池及體育館後方空地可作為攤販區，酷比公園及草屯警分局後方空間委託草屯鎮公所規畫管理。酷比運動公園鄰近道路重新鋪設瀝青混凝土路面，設置截水溝、圍牆、菱形網圍籬、燈桿，解決停車位不足及公有土地閒置、雜亂問題，總經費940萬元，預計工期180個工作天。
簡賜勝今年補選上任，用心盤點公共設施，中山公園運動民眾非常多，但運動場看台斑駁龜裂、連鎖地磚不平、夜間照明不足，多處設施不堪使用，希望藉由整體修繕，提升運動風氣。
許淑華說，公園旁多功能球場2年前改善，因中央補助經費較少，民眾反映設施不足，這次將修繕經費從1500萬元提高至2000萬元，由縣府補助一半經費，並協助公所向中央爭取PU跑道及操場草皮改善經費。
中山公園需要更換地磚、修復看台、司令台後方地坪、排水溝整修及設置無縫彈性鋪面地板、更換景觀燈具及照明燈等，另新設置冒險遊戲場、多功能球場的周邊設施。經費約2000萬元，預計200個工作天完成。簡賜勝說，感謝許縣長協助改善，將會營造更好的休閒運動環境，提升鎮民生活品質。
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