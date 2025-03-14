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台中市24路口取消機車二段式左轉 議員籲擴大試辦

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
機車族爭路權，呼籲廢除機車兩段式左轉。目前台中有24處路口取消機車兩段式左轉。示意圖／聯合報資料照
機車族爭路權，呼籲廢除機車兩段式左轉。目前台中有24處路口取消機車兩段式左轉。示意圖／聯合報資料照

汽機車平權意識興起，不少機車族爭取廢除機車兩段式左轉。台中市目前有24處單向雙車道路口取消機車兩段式左轉，議員認為還不夠，呼籲市府擴大試辦乃至逐步取消；交通局表示，實務上許多民眾已經習慣兩段式左轉，會逐步盤點、研議是否擴大。

台中市議會交通地政委員會今天開會，議員林昊佑、張彥彤、楊大鋐、吳呈賢、黃佳恬、陳文正、賴順仁、邱愛珊、吳建德提案，請市府研議逐步取消機車兩段式左轉；台南2023年10月逐步開放機車直接左轉，去年交通事故死亡人數減少25人，顯見措施有效。

議員吳佩芸表示，交通部今年2月14日開六都道路交通安全座談會，其中1個決議是各縣市檢視道路安全，可因地制宜推動機車行駛兩車道，達到汽機車平權；台南去年8月開放10個行政區取消機車兩段式左轉，彰化也擴大試辦，但台中目前尚未擴大，較其他縣市消極。

召委陳政顯補充，比如錦南街、三民路、五權路五叉路口，很多機車族不曉得要兩段式左轉，遭無辜開罰；機車兩段式左轉不是不行，但要有明確辦法，告訴民眾為何設置，此外一些地方沒有必要強制兩段式左轉，可以依照用路人習慣保留待轉區，但不應強制機車一定要兩段式左轉。

交通局長葉昭甫回應，法規原則上開放單向雙車道的內側車道讓機車行駛，機車可以直接左轉，但地方政府針對不同路口特性，可以因地制宜，若該路口有特殊風險性，仍會限制機車兩段式左轉；目前台中有24處路口開放機車不必兩段式左轉。

葉昭甫表示，機車兩段式左轉的議題相當為難，不同族群有不同意見，機車團體希望推動平權，也有民眾反映已經習慣兩段式左轉，若同時開放直接左轉和兩段式左轉，又可能令汽車駕駛難以判斷前車動向；目前共識是必須確保路口安全性，逐步檢討、開放不用兩段式左轉的路口。

台中市議會交通地政委員會開會，議員呼籲市府逐步取消機車兩段式左轉，交通局表示會逐步盤點、研議是否擴大。記者陳敬丰／攝影
台中市議會交通地政委員會開會，議員呼籲市府逐步取消機車兩段式左轉，交通局表示會逐步盤點、研議是否擴大。記者陳敬丰／攝影

議員 車道

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