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彰化威惠宮為開漳聖王祝壽 製作300斤重超大組合米龜

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），今天為了向開漳聖王祝壽方特別精心製作了300台斤重（換算重達180公斤）的超大組合米龜。圖／市公所提供
彰化市國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），今天為了向開漳聖王祝壽方特別精心製作了300台斤重（換算重達180公斤）的超大組合米龜。圖／市公所提供

彰化國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），今天為了向開漳聖王祝壽方特別精心製作了300台斤重（換算重達180公斤）的超大組合米龜，另有鳳梨、紅豆口味的「旺來福壽平安龜」200個，供信眾擲筊吃平安。

座落於彰化市富貴里中華路239巷內的國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），創建於清雍正11年（西元1733年），建廟迄今已有292年歷史，主祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」，在今天（農曆2月15日）適逢聖王聖誕日，舉辦向聖王祝壽活動，由市長林世賢主持。

廟方及聖王協進會特別製作300台斤（換算約180公斤），由600包小包裝米組合而成的「賀壽大神龜（米龜）」作為獻壽主供品。此組合式的大米龜，將由信眾擲筊，擲出最多聖杯、且附帶捐獻緣金3萬8千8百元者，即可擁有此大米龜，以祈求生意興隆、財源滾滾、平安順遂。

廟方另製作了有鳳梨、紅豆口味的「旺來福壽平安龜」200個，供信眾擲筊吃平安；有二次擲杯機會，若擲出一個聖杯隨喜功德即可攜回一個「旺來福壽平安龜」及二包平安麵線，未擲筊者或擲不出聖杯者，只要添油香2百元同樣也可取回一個平安龜與二包平安麵線。

廟方更備了豐盛的祭祀供品「晏王」擺設，包括山珍海味、鮮花、四果、六齋、壽桃、壽麵、糕餅、茶水以及花藝與工藝品等，廟方和信眾還接力安排了前後7天的布袋戲酬神，以表達對開漳聖王最虔誠的祝壽敬意。

供品 國定古蹟 彰化

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