慶祝兒童節玩免驚 彰化縣在13鄉鎮市辦巡演及派對

為迎接兒童節，彰化縣政府自3月22日到5月17日的周六、周日，分別在13鄉鎮市，舉辦8場免費親子劇場鄉鎮巡演，及模範兒童表揚、兒童星際派對、兒童權利闖關活動各1場，以及4場親職講座等，當做給孩子最好的生日禮物。

彰化縣政府 今天上午在彰化縣警察局中庭為兒童節活動宣傳，縣長王惠美說，今年「親子劇場鄉鎮巡演」特別邀請7個國內知名劇團，包括即將成真火舞團、蘋果劇團、萍蓬草劇團、風神寶寶兒童劇團、大開劇團、豆子劇團及光興閣掌中劇團，從3月22日至4月19日的每個周末及假日在永靖、田中、伸港、鹿港、北斗、溪湖、彰化及大城舉行，親子還可參與集章活動，累積兩場以上活動戳章即可兌換禮物。

此外，3月27日將在員林國小舉辦「模範兒童表揚大會」，表揚全縣483位優秀學童；3月30日將在彰化縣立體育館舉辦「2025兒童星際派對」，除了寶寶運動會，還有趣味闖關遊戲與驚喜摸彩。