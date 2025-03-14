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影／清除威權象徵…那邊拆蔣公雕像 彰化這邊續供中正神像

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影

政府要求清除校園威權象徵，中原大學奉指示將「中正樓」改名，引起熱議。彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在此時機格外受到矚目 ，但金盾城隍廟主委陳偉松說，金盾城隍廟供奉蔣中正神像，這是地方信仰，與政治、去蔣無關。

花壇鄉金盾城隍廟是彰邑城隍廟的分靈廟，是地方信仰中心，也是社區民眾的活動場所，特別的是，廟裡供有一尊蔣介石神像，在行政院促進轉型正義委員會推動去除威權象徵時，金盾城隍廟供奉蔣介石神像，即引來討論，但廟方堅持保存，也打響金盾城隍廟的名氣，很多人遠途而來，就是為了瞻仰蔣中正神像。

廟方表示，64年蔣中正逝世，城隍尊神透過扶乩降駕聖示，因為蔣公是龍德聖君轉世，往生後，聖君元神雲遊到金盾城隍廟，希望在此修行，廟方才在東廂房供奉蔣公神位，68年雕塑金身完成，尊為「中華禪師」，由當時縣長黃石城揭綵，成為全台少見祭拜蔣介石的廟宇。

最近，政府又再積極推動威權象徵，並祭出補助款，中原大學即將校園「中正樓」改名，再度引起各界議論，供有蔣中正神像的花壇鄉金盾城隍廟，也再度受到矚目。

花壇鄉金盾城隍廟主委陳偉松說，廟裡供奉蔣中正神像是透過扶乩降駕聖示，與藍綠、政治無關，也不會受到政治影響。

在彰化市中正路二段則有一間「中正宮」，供奉福德正神，香火鼎盛；另彰化市公所的集會堂，原是「彰化市介壽生活藝文館」，即因為了打破威權象徵，更名為「彰化市生活藝文館」。

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟卻供奉有一尊蔣中正神像，並尊為「中華禪師」，在政府積極打破威權象徵之際，廟方堅信信仰與政治無關。記者劉明岩／攝影

城隍廟 神明 蔣中正

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