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影／超市生鮮怎麼辦？新光三越氣爆滿月 櫃哥今領貨說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。圖／台中市都發局提供
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。圖／台中市都發局提供

台中新光三越爆炸案釀5死，至今超過一個月，今開放B2「生鮮美食」樓層，包含生鮮超市、美食街77專櫃、338名櫃員領取貨品。專櫃廠商表示，基於食安考量，包括冰箱內等有食安隱憂的食材全數造冊報備，並在館內集中統一銷毀。

一膳炭造料理副總粘家榮說，今天配合新光，到櫃位整理貨品，櫃位在B2樓層生鮮超市對面的美食街內，櫃位上及冰箱內的貨品、食材都保存良好，冰箱內食材以生鮮、冷凍食材居多，數量還在統計中。

粘家榮說明，至於民眾擔心食安問題，雖冰箱有斷電中，對食材影響不大，但基於食安考量，這些食材會對新光三越造冊報備、統一銷毀；已與新光三越協商，畢竟食材放置逾一個月，包括過期、即期，以及放置在冰箱內等有食安隱憂的食材全數造冊報備，並在館內集中統一銷毀。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天說，「專櫃及物流人員取貨的建築物安全評估結果及安全防護措施報告」獲市府備查後，今起連37天，開放樓層為地下三樓至地上10樓櫃位廠商進館取貨。

謝英明指出，這次廠商取貨採實名制，以「分時、分流、分樓、分區」方式，每天上午8時至晚間10時開放入館搬運貨品，逐層往上開放。考量搬運需求，此次增加四部貨梯協助搬貨，貨梯安全已由中華民國建築物升降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並有警消陪同。

台中市都發局長李正偉說，本次共開放12個樓層取貨，每個樓層給予三天，考量精品櫃位須較多時間打包，因此核予37天作業，作業期間除有都發局人員在場，並要求貨梯工班人員到場待命，貨梯只載貨不載人，以維護安全。

都發局說，新光三越百貨氣爆事件後，今起專櫃及物流人員取貨作業。第三階段為修復至可供使用計畫，該公司尚未提出，都發局呼籲新光三越公司速提報「整體整建修復至可供使用計畫」，並於都發局備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。新光三越表示，持續加速進行中。

台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。圖／台中市都發局提供
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。圖／台中市都發局提供
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2「生鮮美食」樓層櫃位廠商領貨。記者趙容萱／攝影
一膳炭造料理副總粘家榮今受訪。記者趙容萱／攝影
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冰箱 取貨 食材

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