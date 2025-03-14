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台中新光三越爆炸案 今開放B2樓層338名櫃員領貨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影

台中新光三越爆炸案釀5死，今天上午8時，開放專櫃人員以「實名制、分時、分流、分樓、分區」進入領取貨品。新光三越說明，今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。

新光三越說明，「專櫃及物流人員取貨的建築物安全評估結果及安全防護措施報告」獲備查，今起展開館內專櫃與物流人員進館搬運貨物。為確保過程安全且有序，將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式，安排廠商夥伴於每日上午8點至晚間10點入館取貨。

新光三越指出，本次取貨申請開放樓層為地下3樓至地上10樓（地下3樓為人員物流停車），但考量搬運需求，此次增加4部貨梯協助搬貨，貨梯安全已由中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並採「設定貨梯只停留開放時段對應之開放樓層」及「貨梯運行中，人員不進入電梯內」的配套方式辦理。

都發局說，新光三越百貨氣爆事件後，今起專櫃及物流人員取貨作業。第三階段為修復至可供使用計畫，該公司尚未提出，都發局呼籲新光三越公司速提報「整體整建修復至可供使用計畫」，並於都發局備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

都發局補充，開放及管制區域：為地下3樓至地上10樓，採開放4部貨梯及安全梯併行方式。開放時間為3月14日至4月19日，預計開放37天，開放時間為每日上午8時起至晚間10時結束。

台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
台中新光三越今開放B2樓層338名櫃員、77櫃領貨。記者趙容萱／攝影
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