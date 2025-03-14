快訊

普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

聽新聞
0:00 / 0:00

台中環保葬 免繳規費3000元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
近年樹葬有上升趨勢，台中10年間樹葬件數增加8倍以上，市府修法免去樹葬規費3000元。圖／市府提供
近年樹葬有上升趨勢，台中10年間樹葬件數增加8倍以上，市府修法免去樹葬規費3000元。圖／市府提供

環保葬法風潮興起，台中市10年來樹葬件數上升超過8倍，目前全市有3萬多個樹葬穴位，還有5處樹葬園區將陸續完工啟用。市府上月修正法規，民眾申請樹葬等環保葬不用再繳交3000元規費，議會法規委員會昨同意備查。

市府為鼓勵民眾多使用環保葬，今年2月21日修正台中市公立殯葬設施使用收費標準，原本民眾申請樹葬、植存與骨灰拋灑等環保葬法，須繳交3000元規費，修正後規費全免；本次修法也讓死者三親等內直系血親設籍台中者，骨灰暫厝的規費與保證金減半。民政局統計，2023年環保葬有3160人、2024年有3162人。

民政局長吳世瑋表示，台中市海葬、樹葬件數提升，民眾的接受度提高，尤其樹葬上升趨勢明顯，從2014年的380件，到2024年的3162件，10年間成長了8.3倍。民政局補充，受到藝人大S徐熙媛去世新聞影響，今年2月的申請件數為306件，較去年同期增加51件。

生命禮儀管理處指出，樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，樹葬園區內禁止焚燒或放置香燭紙錢等祭品，遺體火化後經過特殊研磨，下葬2年左右就會完全被自然吸收，不造成大地負擔，盼修法免收規費能鼓勵民眾響應，一起提升殯葬文化。

修法 台中市 樹葬

延伸閱讀

大S去世曾考慮樹葬…台中件數10年成長8倍 上月起免收3000規費

台中西區公所補強完工 太平、霧峰、大里3區進度曝光

台中豐原區豐西里市民活動中心開工 預計115年完工

好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

相關新聞

台中環保葬 免繳規費3000元

環保葬法風潮興起，台中市10年來樹葬件數上升超過8倍，目前全市有3萬多個樹葬穴位，還有5處樹葬園區將陸續完工啟用。市府上...

台中區農改場年度開放日周末登場 上百攤位展售在地農產品

農業部台中區農業改良場一年一度開放日來了，今年以米食食農教育與綠色療育推廣成果為主舉辦「米食饗宴．生態共融」，規畫四大展...

大甲媽4月5日到彰化 5熱點3千警力嚴陣以待

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將於4月4日晚間起駕，彰化縣警局今年仍將彰化市民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮與南彰北斗奠安...

新光三越氣爆案後第二波公安稽查 首日4家餐廳有缺失

台中新光三越百貨氣爆案釀5死，台中市府展開公安稽查，上月稽查39家大型商場、百貨，查出16家缺失，昨起針對大量用氣的50...

南投草屯親子公園周邊交通紊亂 公所出招整治

南投縣政府斥資5000萬元打造草屯酷比親子運動公園，假日人潮洶湧，但周邊道路狹窄、停車空間不足，又吸引攤販聚集，導致交通...

彰化斥資2億整修南郭宿舍群 盼日式官舍古蹟再現風華

彰化縣聚落建築群原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府斥資2億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。