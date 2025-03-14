台中環保葬 免繳規費3000元

環保葬法風潮興起，台中市10年來樹葬件數上升超過8倍，目前全市有3萬多個樹葬穴位，還有5處樹葬園區將陸續完工啟用。市府上月修正法規，民眾申請樹葬等環保葬不用再繳交3000元規費，議會法規委員會昨同意備查。

市府為鼓勵民眾多使用環保葬，今年2月21日修正台中市公立殯葬設施使用收費標準，原本民眾申請樹葬、植存與骨灰拋灑等環保葬法，須繳交3000元規費，修正後規費全免；本次修法也讓死者三親等內直系血親設籍台中者，骨灰暫厝的規費與保證金減半。民政局統計，2023年環保葬有3160人、2024年有3162人。

民政局長吳世瑋表示，台中市海葬、樹葬件數提升，民眾的接受度提高，尤其樹葬上升趨勢明顯，從2014年的380件，到2024年的3162件，10年間成長了8.3倍。民政局補充，受到藝人大S徐熙媛去世新聞影響，今年2月的申請件數為306件，較去年同期增加51件。

生命禮儀管理處指出，樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，樹葬園區內禁止焚燒或放置香燭紙錢等祭品，遺體火化後經過特殊研磨，下葬2年左右就會完全被自然吸收，不造成大地負擔，盼修法免收規費能鼓勵民眾響應，一起提升殯葬文化。