台中區農改場年度開放日周末登場 上百攤位展售在地農產品

農業部台中區農業改良場一年一度開放日來了，今年以米食食農教育與綠色療育推廣成果為主舉辦「米食饗宴．生態共融」，規畫四大展區、17項活動，中、彰、投三縣市的農會及青農、「田媽媽」與技轉廠商，100個攤位展售在地農特產品。

台中區農改場今公布3月15日開放日活動內容，場長楊宏瑛表示，今年開放日選在稻禾綠意盎然的節氣「春分」，在主題之上策劃主題區、樂活區、舞台區及展售區，民眾可攜老扶幼上午9點進入農改場參觀水稻科普展示、繽紛花海，現場報名米食DIY和逛農特產品展售攤位。

主題區展示台中農改場歷年來育成的水稻品種及多元特色，並呈現呈現中彰投地區水稻產業的發展脈絡、米食加工產品與節慶文化的關連，另展示米穀雜糧烘焙產品、研發推廣成果、綠色照顧成果，民眾看一遍如同進行農場到餐桌的米食之旅。

民眾到樂活區，參加巡禮活動並集滿4個紀念戳章即可領取精美盆栽。舞台區安排春耕、夏耘、秋收、冬藏的季節米食DIY體驗，寓教於樂。台中農改場表示，透過開放日活動推廣米食與生態教育，展現農改場的研發能量及創新推廣成果，也讓喚起參與的民眾重視米食推廣與生態永續。