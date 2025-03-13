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彰化南郭宿舍群修復動土 盼活化成文化旅遊熱點

中央社／ 彰化13日電

彰化南郭宿舍群因年代久遠，遭風雨侵蝕，結構受損，彰縣府花費2億600萬進行修復工程；彰縣長王惠美說，這次修復工程不僅是修舊如舊，也希望完工後活化利用，成為文化旅遊熱點。

根據彰化縣文化資產網資料，彰化郡（公有）宿舍群創建於日治時期，共計有7棟官舍，其中有2棟宿舍以「渡廊下」相連結，建築樣式及裝潢講究，不僅有西洋式的玄關及應接室，呈現典型日式格局及部分檜木門板，因此在民國107年指定公告為彰化縣定古蹟。

文化局指出，後來因鄰近官舍群整體規制完整，原有日式風貌保存良好，見證日治時期營建技術水準，承襲傳統日式木構工藝，形成具有歷史及文化價值的聚落建築群，「原彰化郡（公有）宿舍群」另在108年公告登錄為縣定聚落建築群。

彰化縣文化局今天舉辦南郭宿舍群修復工程動土典禮；彰化縣長王惠美說，宿舍群因年代久遠遭風雨侵蝕嚴重，建物局部毀損嚴重，縣府花費新台幣2億600萬進行整修，希望明年底前完工，而這次修復工程不只是修舊如舊，也希望宿舍群完工後透過活化利用，讓老建築真正融入彰化人的生活。

文化局則說明，宿舍群完工後將規劃青年進駐，透過創業、文創觀光等方式活化空間，將南郭宿舍串聯至中興莊與八卦山，形成全新的文化旅遊熱點。

宿舍

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