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台中新光三越廠商 市府同意3/14起可入館取貨

中央社／ 台中13日電

台中新光三越提送的「專櫃和物流取貨安全計畫」，今天獲台中市都發局同意備查，將從明天上午8時起開放廠商進館領取貨物，採實名制、分時、分樓、分區方式進入。

台中新光三越於2月13日發生氣爆造成重大傷亡，其中傷重的澳門2歲女童以醫療專機送回澳門治療，不幸於3月7日不治，使得這起氣爆案共造成5人死亡。

台中新光三越表示，已在第一時間向家屬致意慰問，並對罹難家屬提出補償金新台幣1100萬元，也會持續由專人協調和給予必要的協助。

台中新光三越已完成專櫃人員取出私人物品作業，至於「專櫃及物流人員取貨」的建築物安全評估結果及安全防護措施報告，都發局已於今天同意備查，新光三越公司預計明天起進行專櫃及物流人員取貨作業。

台中市都發局說明，台中市警察局第六分局與消防局也將共同協助廠商取貨作業，開放及管制區域為地下3樓至地上10樓，採開放4部貨梯及安全梯併行方式。不開放區域為地下4樓至地下6樓、地上11樓至屋突層。

開放日期則自3月14日至4月19日，預計開放37天，開放時間為每天上午8時起至晚間10時結束。不同樓層有不同管制時間，且採不同時段，開放不同樓層方式。而該時段的其它未開放樓層將封閉不得進入。開放對象僅限館內報備核准的百貨員工與物流人員車輛，不含一般民眾與無關人員。

都發局表示，日前開放百貨人員是由安全梯以步行方式暫時進出取物，這次則再增加4部貨梯協助搬貨。貨梯安全部分已由中華民國建築物升降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並採「設定貨梯只停留開放時段對應的開放樓層」及「貨梯運行中，人員不進入電梯內」的配套方式辦理，以確保安全。

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