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大甲媽4月5日到彰化 5熱點3千警力嚴陣以待

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市民生地下道以往是大甲媽遶境活動中易爆發衝突熱點，是警方佈署重兵的重點防範區。本報資料照
彰化市民生地下道以往是大甲媽遶境活動中易爆發衝突熱點，是警方佈署重兵的重點防範區。本報資料照

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將於4月4日晚間起駕，彰化縣警局今年仍將彰化市民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮與南彰北斗奠安宮、員林福寧宮等5地列為重點警力布署點，預估今年警力仍將佈署與去年相當的三千人警力，絕不容許滋事分子在廟會活動中擾亂秩序。

縣警局長陳明君今天率縣警局訓練科長林世明、刑警大隊長江嘉勝、保安科長陳桂彬、交通隊長李四川、彰化警分局長林英煌等單位主管會勘大甲媽遶境北彰化路線，明天將再會勘南彰遶境路線，研擬警力部署。

大甲媽預計在4月5日從台一線中山路進入彰化市區，並由彰化縣長王惠美接駕，以往遶境第2天晚間到彰化市民生地下道、及回程在彰化市永樂街天后宮附近都是易爆發衝突點，更是布署重兵的重點防範區。

今年預計大甲媽在4月5日晚間至6日凌晨將通過彰化市民生地下道後，並駐駕南瑤宮；返程於10日駐駕奠安宮，11日駐駕彰化市天后宮。

去年彰化縣共布署3008名警力、423人次民力，警方表示，在警力維護得當下，已連續2年未發生嚴重肢體衝突，因此預計今年警力部署應與去年相當。

南彰員林警分局日前已邀集轄內各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，希望透過宮廟自律約束，員林警分局長吳詠傑也強調，對於故意滋事、暴力搶轎者，一律依刑法妨害秩序罪移送法辦，絕不容許滋事分子趁廟會活動擾亂活動秩序。

大甲媽祖 遶境

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