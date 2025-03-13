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南投縣布蘭部落啟用「希望健康廚房」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投縣仁愛鄉布蘭部落—「希望健康廚房」12日啟用，小小的廚房在部落裡發芽，飄散愛和希望，布蘭部落啟用希望健康廚房，仁愛鄉親愛村彷彿辦了一場喜事，歡喜為廚房揭開紅布，見證廚房落成。

許淑華縣長表示，部落共餐文化，狩獵活動、調理醃製品飲食，飲食失衡，偏鄉孩子餐食，有人只吃簡單麵包裹腹，營養難免不足，希望健康廚房可以提領供熱食，食材也是取自在地農產品，加上營養師的把關，孩子和長輩們可以吃得更健康。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，不敢說送給部落孩子一雙翅膀，但肯定送來溫暖。台灣處處有溫暖，改善部落廚房，希望孩子吃得更好，未來長得更高，帶著大家的祝福，期待部落的孩子，長大後出現更多的蕭敬騰、或是張惠妹，孩子們一定要擁抱希望，成為部落的未來！

聚傳媒

南投縣 廚房

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