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彰化北斗日照中心開幕 造福長者減輕年輕族群壓力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮大道日照中心今開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮大道日照中心今開幕。記者簡慧珍／攝影

歷經新冠疫情、變更使照、內外拉皮，彰化縣北斗鎮立社區托兒所華麗轉身為日照中心，今揭牌正式營運，未來不但受理長者日托照顧，也可當里民集會場所和臨時改裝為投開票所，活化再利用北斗鎮公有建物。

北斗鎮公所委託義德發長照集團經營大道日照中心，前身是社區托兒所，原本要轉型為巷弄關懷據點，因社區人口老化沒足夠人力接管，鎮公所申請中央和縣政府補助經費改設日照中心，外牆重新油漆，內部拆除隔間牆，從地板、柱子和桌椅都無障礙設計，預計服務30名長者。

鎮長顏宏霖說，北斗鎮3萬3千多名鎮民，每5.5人就有1名65歲以上老人，鎮內很需要日照與長照的據點，衛福部與縣政府補助興建北斗衛福長照大樓即將落成，葳群大道日照中心提前一步啟用，是鎮內高齡人口的福音，可讓年輕一代無後顧之憂的工作。

顏宏霖以自己的祖父為例，有5名孩子，共同出錢每月支付10萬元照顧費用，並非子女不孝，而是這筆費用對每名子女都是不小負擔，如有日照這樣的機構就近照顧長者即可減輕年輕一輩的經濟壓力。

義德發長照集團董事長林亮暉以北斗子弟的身分，強調長照服務信念為「在地人照顧在地人」，推動「本土長照． 在地共照」」，致力提升長者的生活品質，並透過專業團隊提供個別化的照護方案；他表示，葳群大道日照中心是大家共享，可到這裡喝茶聊天、舉辦活動，充分活化再利用。

義德發長照集團副執行長林芳榛表示，籌設過程經歷新冠疫情、建物由幼兒園使用改為日照使用、周邊民間土地產權糾紛等困難，終能克服，今年2月底到3月初試營運，到本月底可望近10名長者來「上課」，以後社區和鎮上的長者能常來，協助長者和他們的家庭提升生活品質，讓「長輩白天來大道，健康樂活樣樣到」。

彰化縣北斗鎮大道日照中心開幕，工作人員跟長者玩看圖說故事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮大道日照中心開幕，工作人員跟長者玩看圖說故事。記者簡慧珍／攝影

疫情 長照 顏宏霖

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