新光三越氣爆案後第二波公安稽查 首日4家餐廳有缺失

台中新光三越百貨氣爆案釀5死，台中市府展開公安稽查，上月稽查39家大型商場、百貨，查出16家缺失，昨起針對大量用氣的50家餐飲業者公安稽查，首日稽查的4家餐飲業者均有缺失，主要是廚房內缺少部分標誌，無重大缺失，已現場改善。

經濟發展局長張峯源表示，昨起邀集都市發展局、消防局、衛生局、勞工局以及欣中、欣林、欣彰3家天然氣公司，針對台中市內每月用氣量超過2000度的前50家餐飲業者稽查，重點項目包含燃氣設備、天然氣管線、瓦斯偵測器、緊急遮斷設備等用氣安全。

經發局指出，昨日稽查4家餐飲業者，分別是頂粵吉品股份有限公司、永續事業股份有限公司（与玥樓）、潮港城事業股份有限公司、吉多多股份有限公司（女兒紅婚宴會館），4家業者均有缺失。

經發局表示，4家業者的出入口動線、公安申報、餐廳廚房防火區劃、消防與燃氣設備、天然氣管線等項目都符合規定，也有投保公共意外責任險；缺失項目是天然氣管線開關方向及煮湯區熱危害標示、天然氣供氣處的安全資料表、爐台閥件開關標示等，皆屬於缺少標誌，非重大違失，已現場勸導改善。