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南投草屯親子公園周邊交通紊亂 公所出招整治
南投縣政府斥資5000萬元打造草屯酷比親子運動公園，假日人潮洶湧，但周邊道路狹窄、停車空間不足，又吸引攤販聚集，導致交通混亂；公所近期加強整治周邊環境，將重新規畫道路空間，設攤商集中區，將邀攤販商討，並請專人管理。
為提供縣內親子良好遊憩場域，縣府近年先後於名間、埔里、草屯、竹山等地打造大型特色親子共融公園，其中斥資5000萬元打造的「草屯酷比親子運動公園」，因園區色彩繽紛，各式遊具新穎有趣，去年10月啟用至今，受到民眾好評喜愛。
草屯酷比親子公園成為許多家長帶小孩玩耍放風的熱門選擇，每到假日更是人潮洶湧，人潮也帶動商機，吸引不少攤商在公園外道路旁擺攤做生意，販售熱狗、雞蛋糕、飲料、冰品，甚至遮陽帽、泡泡、玩具等，有時排隊人龍難免影響交通。
為提升整體遊憩品質，草屯鎮公所近期加強整治該公園周邊環境，並考量周邊道路狹窄、停車空間不足等，導致違規停車、會車困難，將重新規畫鋪設道路空間，更針對攤商分布在公園外路旁問題，研擬設置攤商集中區，確保遊客及攤販安全。
草屯鎮公所表示，經現勘討論，攤商集中區將設在該公園對面的路外空地，該區域將從草屯警分局後圍牆外，延伸至鎮立體育館的後方，而該處先前被亂丟垃圾、雜草叢生，甚至長出樹木，為此已先雇工整地清除草木、垃圾，後續將施工整地。
草屯鎮長簡賜勝則說，該處為長條形空地，待整地完成，將連同周邊重新規畫鋪設道路，活化空間增設停車位，設置攤商集中區前會先邀集攤販開會，告知相關使用規範、收取清潔費等事宜，再進行登記招商，未來也將雇用專人協助管理。
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