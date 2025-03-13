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彰化斥資2億整修南郭宿舍群 盼日式官舍古蹟再現風華

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。圖／彰化縣政府提供
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。圖／彰化縣政府提供

彰化縣聚落建築群原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府斥資2億600萬元整修宿舍群，未來將規劃青年進駐，期能打造文化與旅遊新亮點。

王惠美表示，彰化郡宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍已有103年的歷史，此次修復的包括高等官舍、判任官甲種官舍及丙種官舍，其中最具特色的是「南郭宿舍5、5-1號」高等官舍，無論是建築風格還是內部裝潢，都非常講究，融合西洋式玄關和應接室，保留典型的日式格局及檜木門板，十分獨特稀有，2018年公告為縣定古蹟。

周圍的建築群也保留原有的日式風貌，因此在2019年公告登錄為彰化縣聚落建築群「原彰化郡公有宿舍群」，是非常珍貴也具有歷史價值的文化資產。

由於部分建物因風雨侵蝕，逐漸出現局部損壞，為了保存寶貴文化資產，縣府在去年自籌縣款完成規劃設計，此次修復工程包含7棟日式建築及1處公共廁所修繕等，預計2026年底完工。

王惠美表示，未來整修完成後將規劃彰化在地青年進駐，結合青年創業、文創觀光旅遊，創造多重效益，透過點、線、面整合，將串聯起中興莊、南郭宿舍群與八卦山，期盼未來成為彰化的重要文化旅遊觀光亮點。

今天動工典禮多位縣議員等地方人士也與會，縣議員莊陞漢表示，彰化是一個非常有文化深度的地方，但有很多古蹟需要挹注更多資源去不斷翻新，以提供縣民更好的藝文環境，希望縣政府提出更多更好的建設，議會也將會全力支持。

彰化縣文化局長張雀芬表示，原彰化郡(公有)宿舍群創建於日治時期大正11年(1922年)及昭和10年(1935年)間分批興建完成，此次整修的計7棟官舍包括高等官第三種官舍(公園路一段174巷5號、5-1號)、判任官甲種官舍(公園路一段174巷4號)及判任官丙種雙併官舍(公園路一段174巷2號、3號、7號、8號；南郭路一段145巷6號、8號、10號、14號、15號、16號)等共7棟官舍。

原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。記者林宛諭／攝影
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。記者林宛諭／攝影
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮。記者林宛諭／攝影
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮。記者林宛諭／攝影
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。記者林宛諭／攝影
原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群7棟日式建築今天舉行修復開工典禮，預計2026年底完工。記者林宛諭／攝影

宿舍 日式建築

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