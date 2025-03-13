熱炒店夫妻用料理招待家扶親子 帶動親友關懷弱勢

民生物價不斷上漲，一天三餐費用讓弱勢家庭壓力大增。草屯鎮劉福田與鄧孟真夫妻經營福田現炒店，昨晚招待南投家扶中心60名親子，親友和熱心團體人士也出錢出力贊助經費和精彩表演，讓弱勢家庭親子品嘗美味料理，感受滿滿的溫暖、關懷。

福田現炒店小本生意卻有大愛心，13年前開始幫助南投縣弱勢家庭，老闆劉福田、鄧孟真夫妻以拿手的現炒手藝，準備一桌桌簡單卻美味的料理，招待家扶中心親子，善心持續13年，也感動親友共同加入公益行列。

昨天的餐會愛心滿滿，除了美味的料理，還有野馬薩克斯風樂團及58鏘鏘天團精彩演出，小朋友邊品嘗料理，也被逗趣的表演引得開懷大笑，看到孩子開心的笑容，平日為工作打拚的爸爸、媽媽也忘記生活壓力，陪著孩子欣賞演出。

老闆劉福田說，夫妻經營現炒店，也過了一段艱苦的日子，受到許多人的幫忙，生意慢慢好了後，也想要回饋社會。夫妻倆能力有限，就想到以自身手藝，讓家扶親子品嘗料理。

劉福田的愛心如同投石入水，引起的漣漪持續擴大，除了親友共襄盛舉，也帶動熱心團體人士加入，昨晚的愛心餐會，草屯鎮長簡賜勝、香福記北京烤鴨、福家古早味，蒼益興業、金禾水餃、協群汽車配件行、尚昇汽車修配廠、利昌五金行等團體、人士自掏腰包贊助經費，送給每個親子一個紅包。