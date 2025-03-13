登大坑步道找活動立牌掃QRcode 有機會抽中Apple Watch

「步步大坑處處特色登山王」活動，3月15日將開跑，為期2個月，民眾在4月14日前攀登大坑9-1、5-1及1號步道，在這3條步道中找到活動立牌，掃描立牌的QRcode，並完成網路抽獎登記，有機會抽中Apple Watch。

4月15日至5月14日另有拍照兌禮實體活動，兌獎地點為每天（周四公休）在大坑1號登山步道體能訓練場管理室。

台中市府觀旅局為塑造大坑登山步道「一步道一特色」，去年完成多條步道特色強化，展現各步道獨特的魅力，並根據步道特色及路線難易度，挑選最具特色的三條，分別為：親子級9-1號愛戀步道、休閒級5-1號手作文學步道及健腳級1號健身步道，舉辦「步步大坑處處特色登山王」活動，邀民眾探訪大坑步道。

活動從3月15日起至5月14日止，先開跑的是3月15日至4月14日的線上抽獎活動，民眾只要在上述3條步道中找到活動立牌，掃描立牌的QRcode，完成網路抽獎登記，即可獲得抽獎資格，完成不同難度的步道，有機會獲得不同的抽獎獎品，挑戰健腳級1號健身步道還有機會抽中Apple Watch；4月15日至5月14日有拍照兌禮實體活動，民眾只要在活動期間跟大坑步道的入口意象或里程柱合照，至大坑1號步道體能訓練場管理室出示合照照片，即可獲得客製化馬口鐵鑰匙圈鏡子1個，限量1000分。

觀旅局長陳美秀表示，市府持續辦理大坑各登山步道維護工作，施工時均採分段封閉施工為原則，各步道如有尚未施工的危險路段，將圍設安全警示帶。目前大坑3-1號、4號、9號及10號登山步道因受去年風災影響，分別有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，正進行部分或全線封閉施工中。