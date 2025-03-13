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因信仰走出人生低谷 「鍾麗香創作展」葫蘆墩文化中心展出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
美術家鍾麗香作品「花好」以聖靈之光的白色基調，傳遞祥和平靜、溫暖動人的情感能量。記者游振昇／攝影
美術家鍾麗香作品「花好」以聖靈之光的白色基調，傳遞祥和平靜、溫暖動人的情感能量。記者游振昇／攝影

台中市美術家接力展今年度首場盛會「繽紛的白-鍾麗香創作展」，即日起至4月13日在葫蘆墩文化中心展出；鍾麗香因基督信仰走出人生低谷，以聖靈之光的白色基調，描繪清雅繁茂的綠植花卉，頌讚造物主自然造化、生命美好恩典，傳遞經歷磨難沉澱的祥和平靜。

葫蘆墩文化中心表示，鍾麗香擅長將水墨與膠彩技法結合，運用紙、絹、麻布、木板等多元媒材，展現白色純粹美感的獨特藝術表現，屢獲競賽獎項並入選美術家接力展。

她曾在婚姻中經歷無助傷痛，在基督信仰中獲得勇氣，轉念與抒解，毅然重拾畫筆完成自己的藝術夢想。她說即使身處黑暗，憑藉信仰寄託靜心抒懷，就會發現點亮心靈的星光芒火，如作品畫面中暗綠叢中盛開怒放的點點白花，讓人生更現燦亮光明。

她的花卉創作「生生不息」、「寂靜之聲」、「溫柔的粉」、「透白」，細碎靈動的葉片襯托豐盛綻放的星點白花，營造單純潔淨、平和靜謐的視覺感受。近期作品「白練」系列、「花好」、「浩瀚」，反映出長時間深沈幽微的歷練後，如今豁達舒適與美好自信的生活狀態。

鍾麗香作品「溫柔的粉」蘊涵人生經歷與信仰中轉化心境。記者游振昇／攝影
鍾麗香作品「溫柔的粉」蘊涵人生經歷與信仰中轉化心境。記者游振昇／攝影
作品「浩瀚」，鍾麗香以聖靈之光的白色基調，頌讚造物主生命美好的恩典。記者游振昇／攝影
作品「浩瀚」，鍾麗香以聖靈之光的白色基調，頌讚造物主生命美好的恩典。記者游振昇／攝影

人生 信仰 藝術家

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