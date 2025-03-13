大S去世曾考慮樹葬…台中件數10年成長8倍 上月起免收3000規費

近年環保葬法風潮興起，近日藝人大S徐熙媛去世，家屬一度選擇樹葬。台中市10年來樹葬件數上升超過8倍，目前全市有超過3萬個樹葬穴位，還有4個樹葬園區將陸續完工啟用。市府上月底修正法規，民眾申請樹葬不用再繳交3000元規費。

台中市目前有6處樹葬園區，除了大坑歸思源已經滿葬，目前休葬中，大雅楓愛園、神岡崇璞園、清水樹葬追思園區、大甲樹葬園區，以及今年1月啟用的太平樹葬園區，5個樹葬區總面積超過4.3公頃，可容納3萬1948個穴位，皆採用循環葬法可重複利用。

民政局長吳世瑋表示，台中市海葬、樹葬件數提升，民眾的接受度正在提高，尤其樹葬上升趨勢明顯，從2014年的380件，到2024年的3162件，10年間成長了8.3倍。民政局補充，受到大S去世新聞影響，今年2月的申請件數為306件，較去年同期增加51件。

市府為鼓勵民眾多使用樹葬，今年2月21日修正台中市公立殯葬設施使用收費標準，原本民眾申請樹葬須繳交3000元規費，修正後規費全免。生命禮儀管理處指出，樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，遺體火化後經過特殊研磨，下葬後2年左右就會完全被自然吸收，不造成大地負擔。

民政局補充，目前東勢、北屯、大度與沙鹿樹葬區陸續開工，預計今年完工啟用，北屯生命紀念園區（包含納骨塔與樹葬區）則預計2026年底完工；以上5處樹葬區完工後，全市樹葬面積提升到4.5公頃，可容納3萬4000個穴位，未來也會持續規畫。